ВООЗ зареєструвала понад 1000 випадків мавпячої віспи за межами Африки

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про понад 1000 випадків мавпячої віспи за межами Африки.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус під час брифінгу, пише Reuters.

Наразі ВООЗ знає про випадки мавпячої віспи у 29 країнах світу станом на травень.. У жодній з них ще не зареєстрували летальних випадків, але загроза поширення хвороби є реальною.

"Це сумне відображення світу, в якому ми живемо, те, що міжнародне співтовариство лише зараз звертає увагу на віспу мавп, оскільки вона з’явилася в країнах з високим рівнем доходу", – сказав Тедрос Адханом Гебрейесус.

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За словами Гебрейсуса, від початку року в Африці було понад 1400 підозр на мавпячу віспу та зафіксували 66 смертей унаслідок недуги.

У деяких країнах хвороба вже поширюється в серед людей. Тому пацієнтам із цим захворюванням рекомендують бути на самоізоляції.

Технічна керівниця ВООЗ з питань мавпячої віспи Розамунд Льюїс сказала, що "міжособистісний тісний контакт" був основним способом поширення хвороби, але в організації не відкидають й передачі вірусу повітряно-крапельним шляхом.

У ВООЗ зазначають, що хвороба частіше уражає чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками, хоча повідомлялося про випадки у жінок.

В організації також повідомили, що у світі розробляють вакцину саме проти цієї хвороби. Проте за потреби щеплюють медичних працівників іншими вакцинами проти віспи (її розробили у 1980 році).

Нагадаємо, що ВООЗ проводило дослідження вірусу і не виявило мутації. Також відомі симптоми, шляхи передачі та профілактичні методи.