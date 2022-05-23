Доказів мутації немає: у ВООЗ прокоментували спалах мавпячої віспи

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі немає доказів мутації мавпячої віспи, спалахи якої зафіксували у Європі та Північній Америці.

Мавпяча віспа є ендемічною для країн Західної та Центральної Африки та поширюється місцевими збудниками.

Цей вірус також не має схильності до мутацій, повідомляє Reuters з посиланням на представника ООН.

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У ВООЗ додають, що встановити причину нинішнього спалаху допоможе дослідження ДНК.

Представниця ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що ситуація з мавпячою віспою наразі є контрольованою.

Більше ніж 100 підозрюваних і підтверджених випадків недавнього спалаху мавпячої віспи в Європі та Північній Америці не були важкими.

Водночас у ВООЗ визнають, що подібні спалахи є нетиповими, адже у Європі цей вірус не фіксують регулярно.

Наразі вчені намагаються з'ясувати причини поширення і походження мавпячої віспи.

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Нагадаємо, спалахи вірусу почали виявляти в країнах Європи на початку травня 2022 року, зокрема у Великій Британії поставили перший діагноз пацієнту, який повернувся з Нігерії.

У ВООЗ спрогнозували, що кількість інфікованих у Європі може поширитись в найближчі місяці.

У Міністерстві охорони здоров'я України нещодавно розповідали про те, як передається мавпяча віспа, які має ознаки та симптоми та якою може бути профілактика хвороби.