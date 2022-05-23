Доказів мутації немає: у ВООЗ прокоментували спалах мавпячої віспи

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
4068
23 травня 2022

Всесвітня організація охорони здоров’я наразі немає доказів мутації мавпячої віспи, спалахи якої зафіксували у Європі та Північній Америці.

Мавпяча віспа є ендемічною для країн Західної та Центральної Африки та поширюється місцевими збудниками.

Цей вірус також не має схильності до мутацій, повідомляє  Reuters з посиланням на представника ООН.

У ВООЗ додають, що встановити причину нинішнього спалаху допоможе дослідження ДНК.

Фото:micheleursi/Depositphotos

Представниця ВООЗ Марія ван Керкхове заявила, що ситуація з мавпячою віспою наразі є контрольованою.

Більше ніж 100 підозрюваних і підтверджених випадків недавнього спалаху мавпячої віспи в Європі та Північній Америці не були важкими. 

Читайте також: Гепатит невідомого походження: у МОЗ назвали симптоми у дітей, які не варто ігнорувати

Водночас у ВООЗ визнають, що подібні спалахи є нетиповими, адже у Європі цей вірус не фіксують регулярно.

Наразі вчені намагаються з'ясувати причини поширення і походження мавпячої віспи.

Нагадаємо, спалахи вірусу почали виявляти в країнах Європи на початку травня 2022 року, зокрема у Великій Британії поставили перший діагноз пацієнту, який повернувся з Нігерії.

У ВООЗ спрогнозували, що кількість інфікованих у Європі може поширитись в найближчі місяці.

У Міністерстві охорони здоров'я України нещодавно розповідали про те, як передається мавпяча віспа, які має ознаки та симптоми та якою може бути профілактика хвороби.




 24556
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
 85229
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"
 12442
Суспільство

Як підтримати близьку людину на війні. Поради психологів

Аліна Курлович

Головне на сайті


Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
Доказів мутації немає: у ВООЗ прокоментували спалах мавпячої віспи
Скільки українських дітей депортували окупанти з початку війни – розповіли в ОП
Внутрішні органи відділили сіткою: у львівському Охматдиті провели унікальну операцію новонародженому
Які свої права українці вважають найважливішими? Опитування
4 нововведення, які розширюють можливості отримати профосвіту
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"
Суспільство

Як підтримати близьку людину на війні. Поради психологів

Аліна Курлович