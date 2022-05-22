Віспа мавп: симптоми, шляхи передачі і профілактика

У світі підтвердили вже понад сто випадків мавпячої віспи. ВООЗ прогнозує збільшення кількості інфікованих у найближчі місяці.

У зв'язку із цим Міністерство охорони здоров'я України надало відповіді на найбільш поширені запитання щодо цього захворювання: як передається хвороба, які ознаки та симптоми має, а також яка профілактика і діагностування віспи мавп.

При цьому у відомстві наголосили, що в Україні поки що не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

"Щойно з’явиться нова інформація щодо хвороби, МОЗ повідомить про неї додатково", – наголосили у МОЗ.

Тож що треба знати про мавпячу віспу?

Які є ознаки та симптоми хвороби?

Як повідомили у МОЗ, у період проникнення до організму людини мавпяча віспа супроводжується такими симптомами:

гарячка,

сильний головний біль,

збільшення лімфатичних вузлів,

біль у спині, м'язах,

сильна слабкість.

Вказані симптоми можуть тривати до 5 днів, після чого починається період висипання.

"У 95%, випадків висипка виникає на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла", – кажуть у МОЗ.

Крім того, у разі інфікування під час статевого контакту, первинним місцем появи висипу можуть бути статеві органи.

"До повного зникнення кірочок, які виникають внаслідок висипання, може пройти до трьох тижнів. У деяких пацієнтів може спостерігатися збільшення лімфатичних вузлів", – попереджають у відомстві.

Які є шляхи передачі мавпячої віспи?

Інфікування відбувається в результаті прямого контакту з:

кров'ю,

біологічними рідинами,

ураженою шкірою або слизовою інфікованих людей чи тварин,

під час вживання в їжу м'яса інфікованих тварин, яке не було термічно оброблене належним чином.

Чи передається мавпяча віспа від людини до людини?

Так, але за певних умов, підкреслюють у відомстві. Зокрема, людина може інфікуватися від хворого внаслідок тісного контакту:

з інфікованими виділеннями з дихальних шляхів,

з ушкодженими ділянками шкіри хворого,

з предметами, біологічними рідинами або матеріалами з осередків ураження хворої людини,

через плаценту.

Найбільший ризик захворіти мають члени однієї родини, а також медичні працівники, якщо не дотримуватимуться правил контакту з пацієнтом.

Скільки триває інкубаційний період?

Зазвичай, кажуть у МОЗ, період від часу інфікування до появи симптомів становить від 6 до 16 днів, однак може коливатися в діапазоні від 5 до 21 дня.

Профілактика мавпячої віспи

У МОЗ назвали базові способи, як запобігти поширенню цієї інфекції:

уникнення тісного контакту з інфікованими,

ретельне миття рук,

заходи епідемічного нагляду та оперативне виявлення нових випадків.

"Поінформований – значить озброєний. Основним способом запобігання поширенню інфекції залишається підвищення рівня знань про цю недугу, шляхи її передачі та про фактори ризику", – додали у відомстві.

Як діагностувати мавпячу віспу?

Діагностувати цю недугу можна за допомогою спеціального ПЛР-тестування. Для цього у потенційного хворого досліджують вміст або покриви висипань.

Також у МОЗ додали, що в Україні наразі не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

При цьому вірус внесли до Переліку біологічних патогенних агентів, що підлягають епідеміологічному нагляду

"Наразі відбувається оцінка рівня ризику спалаху цього захворювання для України", – додали у МОЗ.