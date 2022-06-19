Хто і як має проходити обов'язкові медичні огляди під час війни

Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів. Окрім того, без них можуть відсторонити від роботи.
Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
У відомстві нагадують, що фінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників зобов’язані роботодавці.
Хто має проходити медогляд
Обов’язкові попередні медогляди (для прийняття на роботу) мають проходити працівники:
🏥підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
🏥лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладів;
🏥водопровідних споруд, структур комунально-побутового обслуговування;
🏥інших підприємств чи установ, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань та виникненню харчових отруєнь;
🏥зайняті на шкідливих роботах, або роботах з небезпечними умовами.
Обов’язкові щорічні медогляди проходять також працівники віком до 21 року.
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Що передбачає огляд:
🏥Загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог тощо).
🏥Лабораторне дослідження (аналізи).
🏥Функціональне обстеження (моніторинг тиску, кардіограма, УЗД тощо).
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Що потрібно для проходження медогляду
Людина має подати документ, що посвідчує особу, а також фото розміром 3 на 4 см.
Працівники, які без поважних причин не пройшли медогляд, від роботи відсторонюються.
Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди, викладений у постанові Кабміну.
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