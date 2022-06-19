Хто і як має проходити обов'язкові медичні огляди під час війни

Яна Осадча журналіст
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19 червня 2022

Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів. Окрім того, без них можуть відсторонити від роботи.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві нагадують, що фінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників зобов’язані роботодавці.

Хто має проходити медогляд

Обов’язкові попередні медогляди (для прийняття на роботу) мають проходити працівники:

🏥підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;

🏥лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладів;

🏥водопровідних споруд, структур комунально-побутового обслуговування;

🏥інших підприємств чи установ, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань та виникненню харчових отруєнь;

🏥зайняті на шкідливих роботах, або роботах з небезпечними умовами.

Обов’язкові щорічні медогляди проходять також працівники віком до 21 року.

 Фото: anyaberkut/Depositphotos

Що передбачає огляд:

🏥Загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог тощо).

🏥Лабораторне дослідження (аналізи).

🏥Функціональне обстеження (моніторинг тиску, кардіограма, УЗД тощо).

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Що потрібно для проходження медогляду

Людина має подати документ, що посвідчує особу, а також фото розміром 3 на 4 см.

Працівники, які без поважних причин не пройшли медогляд, від роботи відсторонюються.

Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких мають проходити обов'язкові профілактичні медичні огляди, викладений у постанові Кабміну.

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