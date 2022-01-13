В Україні почали вести облік споживання антибіотиків

В Україні медичні заклади почали вести облік вживання антибіотиків.

Зокрема, обліку з 1 січня 2022 року підлягають 29 лікарських засобів, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

"Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні", – йдеться в повідомленні відомства.

Скільки антимікробних препаратів наразі споживають українці точно не відомо, проте є аналіз трендів.

Фото: belchonock/Depositphotos

Зокрема, у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році.

Зросли й об’єми продажів антибіотиків в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020.

Об'єм всіх продажів і закупівель антибіотиків "групи резерву" (лікарських засобів "останньої надії", які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики не спрацювали) зріс більш ніж утричі: зі 110,89 млн грн. у 2018 році до 416,45 млн грн. – у 2020 році.

В Україні також готуються до впровадження продажу антибіотиків за електронними рецептами, яке заплановане на 3 квітня 2022 року.

Для отримання ліків передбачений такий алгоритм:

пацієнт звертається до свого лікаря;

лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про лікарський засіб;

пацієнту треба звернутися до аптечного закладу, підключеного до ЕСОЗ, та повідомити номер рецепта;

фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і видасть препарат.

"Це все – механізми дієвого контролю обігу й відпуску антибіотиків.

Адже неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів (зокрема антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність.

Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям", – говорять в МОЗ.

У МОЗ нагадують, що Всесвітня організація охорони здоров’я назвала проблему резистентності однією з 10 глобальних загроз здоров'ю населення, що стоять перед людством.

За оцінками експертів, до 2050 року одна смерть, пов'язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, ставитиметься кожні 3 секунди.

Нагадаємо, раніше в відомстві пояснювали, коли антибіотики небезпечні при COVID-19.

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