Як заспокоїти дитину під час сирен чи гуркоту: інструкція від психолога

Сирени, дзвони, вибухи – усі різкі звуки можуть викликати у дітей неспокій чи істерику.

Як допомогти малечі впоратися зі страхом, пояснила психологиня Світлана Ройз на сторінці Міністерства охорони здоров'я.

"Боятися того, що насправді лякає, – нормально. При цьому діти орієнтуються на нашу реакцію і на те, як ми їм пояснюємо те, що відбувається. Тому маємо знати, як діяти у подібних ситуаціях", – зазначає вона.

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Тому "приборкати" страх можна за простим алгоритмом:

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1️⃣ Нормалізація

Дорослий фіксує і пояснює ситуацію:

"Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають – тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття".

2️⃣ Підтримка

Дорослий сигналізує дитині про підтримку й пропонує дію:

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"Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)?"

3️⃣ Завершення

Дорослий акцентує, що загроза минула, і відзначає силу дитини:

"Все минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був (була) таким сміливим, міцним. Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались".

Крім того, психологиня радить застосувати різні методи:

тактильні;

дихальні;

ігрові;

відволікальні.

Наприклад, можна запропонувати дитині співати пісні разом або послухати аудіоказку в навушниках.

Можна помасажувати вуха (наче ми робимо масаж вух слонику) та простукати зону за вухами.

Якщо дитині це сподобається, то можна пограти в слоника, який обмахується вухами: прикладаємо долоні до вух – відкриваємо – закриваємо.

Світлана Ройз каже, що можна також пограти в терапевтичну "гру": розтерти вуха і уявити, що з них "висипається" в долоню чи на землю все, що їм заважає.

Можна уявити себе собакою, який щойно вийшов з води і струшує з себе всю воду.

Або – викликати позіхання. Для того треба провести пальцями від козелка вуха до щелепного суглоба та запропонувати дитині позіхати.

Психологиня радить застосувати дихальні практики з гучним видихом (можна робити видих з відкритим ротом).

А якщо дозволяють обставини – пускати мильні бульбашки, щоб стимулювати потужний видих.

Фото: evgenyataman / Depositphotos

Також можна смоктати льодяник, сухофрукт або жувати жувальну цукерку чи гумку.

Коли дитина заспокоїлась, варто запитати її про наступні дії: що будемо робити, коли вийдемо з укриття.

Нагадаємо, у діти через війну відчувають багато страхів. Зокрема, хлопці та дівчата різного віку бояться, що їхнього тата можуть вбити окупанти.