"Боюся, що тата вб'ють на війні". Як говорити з дитиною про страхи і допомогти сприйняти реальність

Українки з дітьми у безпечних місцях часто почуваються у пастці. Крім провини вцілілого, може з'являтися занепокоєння та тривожність за близьких, які залишилися в окупованих місцях або перебувають на фронті.

Як малі діти, так і підлітки можуть переживати ці емоції – хтось буде плакати, хтось перестане їсти, а хтось зовсім замкнеться у собі.

"Що робити, якщо дитина плаче, бо боїться, що тата вб'ють окупанти? Як заспокоїти та допомогти їй?", – запитав наш читач у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

Розібратися в цій темі нам допомоглипсихологи Роман Зіненко, Наталія Пашко та Інна Куба.

