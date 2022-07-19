Коронавірус не зник: в Україні зросла кількість хворих на COVID-19

В Україні за минулий тиждень суттєво побільшало випадків захворювання на COVID-19.

Усього зареєстрували 1431 хворих, що на 35% більше за попередній тиждень, повідомив "Українському радіо" головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що стрімкий приріст хворих є, найімовірніше, початком осінньої хвилі захворювань.

Реклама:

"Ми реєструємо лише пацієнтів, яких госпіталізують і які мають важкий перебіг хвороби. Майже не реєструємо людей із середнім або легким перебігом", – сказав Кузін.

Кузін розповів, що нині в Україні роблять 30 тисяч тестів в тиждень, яких має вистачити до березня 2023 року.

В українських лікарнях досі залишаються ліжка для госпіталізації хворих на коронавірус важкої форми. Зараз МОЗ готує системи кисневого забезпечення до осінньої хвилі захворювань.

"Ми реєструємо коронавірус у людей, які в переважній більшості не є вакцинованими, або ж в тих які пропустили щеплення.

Близько 700 тисяч людей отримали перше щеплення, але не прийшли за другим", – каже Кузін.

Реклама:

Як карантинні норми можуть повернути через можливий спалах COVID-19

Зараз в Україні через воєнний "стан призупинено" карантинне зонування" і перевірку сертифікатів на вакцинацію, однак у разі різкого спалаху захворюваності їх можуть повернути першими.

Влада поки не планує вводити примусовий масковий режим, зокрема це стосується і бомбосховищ, оскільки там пріоритетом є швидкість і безпека.

"Ми звикли, що маска є захистом, і під час збільшення кількості випадків захворювання українці самі почнуть використовувати їх для самозахисту", – вважає Кузін.

Головний санлікар зазначив, що попри скасування маскового режиму, в окремих закладах та підприємствах мають право вимагати носити маску.

Наразі в Україні ще не ухвалили рішення про додаткову бустерну дозу вакцини, які активно запроваджують у Європі.

Водночас МОЗ рекомендує надолужити пропущені щеплення, звернувшись до будь-якого центру вакцинації.

За рекомендацією лікаря можна зробити додаткову (четверту) бустерну дозу вакцини людям з хронічними захворюваннями: бронхіальною астмою, серцево-судинними захворюваннями, люди після курсу хіміотерапії або є просто старші за 60 років.

Подібне зростаннях хворих реєструють і країнах Європи, де розглядають повернення до карантинних обмежень, зокрема маскового режиму.