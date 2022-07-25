Вдвічі більше хворих: у Києві повідомляють про спалах COVID-19

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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25 липня 2022

У Києві за минулий тиждень на COVID-19 захворіло вдвічі більше людей, ніж позаминулого тижня.

Усього з 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня – вже 245, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, також збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації, що свідчить про збільшення важких випадків коронавірусу.

На думку чиновниці, таке стрімке зростання хворих влітку є приводом згадати про заходи безпеки, зокрема вакцинацію.

Фото: AllaSerebrina/Depositphotos

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"Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу", – сказала Гінзбург.

Зробити щеплення у Києві зараз можна зокрема у великих торговельних центрах: в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших.

Гінзбург також рекомендує використовувати маски у закритих приміщеннях та уникати великих скупчень людей, а за перших симптомів звертатись за медичною допомогою.

Нагадаємо, в Україні також дозволили робити щеплення другою бустерною дозою вакцини людям, старшим 60 років, а також 18-59-річним із хронічними хворобами.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує використовувати як бустерну дозу мРНК вакцини, наразі в Україні – це Pfizer/BioNTech.

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