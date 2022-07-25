Вдвічі більше хворих: у Києві повідомляють про спалах COVID-19

У Києві за минулий тиждень на COVID-19 захворіло вдвічі більше людей, ніж позаминулого тижня.

Усього з 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня – вже 245, повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

За її словами, також збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації, що свідчить про збільшення важких випадків коронавірусу.

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На думку чиновниці, таке стрімке зростання хворих влітку є приводом згадати про заходи безпеки, зокрема вакцинацію.

"Наразі в Києві працює 112 вакцинальних пунктів, тож кожен охочий може прийти до найближчого Центру первинної медико-санітарної допомоги або Консультативно-діагностичного центру та зробити першу, другу чи бустерну дозу", – сказала Гінзбург.

Зробити щеплення у Києві зараз можна зокрема у великих торговельних центрах: в "Гулівері", "River Mall", універмазі "Україна" та інших.

Гінзбург також рекомендує використовувати маски у закритих приміщеннях та уникати великих скупчень людей, а за перших симптомів звертатись за медичною допомогою.

Нагадаємо, в Україні також дозволили робити щеплення другою бустерною дозою вакцини людям, старшим 60 років, а також 18-59-річним із хронічними хворобами.

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Міністерство охорони здоров'я рекомендує використовувати як бустерну дозу мРНК вакцини, наразі в Україні – це Pfizer/BioNTech.