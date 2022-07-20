В Україні дозволили друге бустерне щеплення проти COVID-19, але не для всіх

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 липня 2022

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 окремим категоріям громадян.

Зокрема, другий бустер можна робити всім людям віком 60+, а також людям віком 18-59 років із хронічними хворобами.

Відповідні рекомендації затвердили у Міністерстві охорони здоров’я 19 липня.

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Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину – наразі в Україні це Pfizer/BioNTech.

Щеплення можна буде отримати щонайменше за 4 місяці після першої бустерної дози.

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Хто може отримати друге бустерне щеплення?

 Фото: serezniy/Depositphotos

Другу бустерну дозу можуть отримати:

  • люди віком понад 60 років;
  • люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
  • люди з інвалідністю;
  • люди з імуносупресією (ослаблення імунітету, зокрема через прийом імуносупресивних препаратів);
  • люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;
  • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.

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Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії.

Також її рекомендували вводити в країнах ЄС, наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, щепитися проти COVID-19 в Україні можна у будь-якому доступному пункті чи центрі вакцинації у 9 областях.

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