В Україні дозволили друге бустерне щеплення проти COVID-19, але не для всіх

В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 окремим категоріям громадян.
Зокрема, другий бустер можна робити всім людям віком 60+, а також людям віком 18-59 років із хронічними хворобами.
Відповідні рекомендації затвердили у Міністерстві охорони здоров’я 19 липня.
Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину – наразі в Україні це Pfizer/BioNTech.
Щеплення можна буде отримати щонайменше за 4 місяці після першої бустерної дози.
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Хто може отримати друге бустерне щеплення?
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Другу бустерну дозу можуть отримати:
- люди віком понад 60 років;
- люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
- люди з інвалідністю;
- люди з імуносупресією (ослаблення імунітету, зокрема через прийом імуносупресивних препаратів);
- люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19;
- люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями.
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Другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії.
Також її рекомендували вводити в країнах ЄС, наголошують у МОЗ.
Нагадаємо, щепитися проти COVID-19 в Україні можна у будь-якому доступному пункті чи центрі вакцинації у 9 областях.
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