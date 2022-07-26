Вчені з'ясували причину спалаху гепатиту невідомого походження у дітей

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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26 липня 2022

Дві групи вчених з імунологічного інституту в Глазго дослідили випадки гепатиту невідомого походження у дітей.

Науковці визначили, що причиною був ослаблений імунітет і спалах застуди, бо малеча два роки перебуває на карантині через COVID-19, повідомляє Telegraf.

Вчені проаналізували понад 260 випадків захворювань печінки, через яку 12 пацієнтам була необхідна трансплантація.

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Дослідження показали, що Covid і вакцини – не винні. Причиною спалаху виявився звичайний аденовірус (вірус AAV2), збудник застуди. 

 Фото: motortion / Depositphotos

Зазвичай люди хворіють на нього взимку, проте карантинні обмеження призвели до сплеску захворюваності навесні.

"Ми знаємо, що всі заходи, які ми вжили для зменшення передачі SARS-CoV-2, означали, що циркуляція сезонних вірусів значно зменшилася", — сказала лікарка Антонія Хо, викладачка клініки Центру MRC Університету Глазго. 

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Тепер, коли діти вертаються до навчальних закладів і починають комунікувати між собою, сезонні віруси передаються від однієї дитини до іншої. 

Науковці зазначають, що вірус AAV2 може інфікувати клітини, але не може реплікуватися та завдавати шкоди. 

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Проте вчені виявили ознаки того, що AAV2 і інші аденовіруси можуть якимось чином працювати в тандемі, зокрема з гепатитом. Як саме це пошкоджує печінку, поки невідомо.

Незрозумілі випадки гепатиту завжди спостерігалися у дітей. Але цьогорічні цифри перевершили показники минулих років. Дослідники вважають, що зв’язок між AAV2 та застудою існував завжди, але мала кількість випадків не давала змоги його відстежити.

Нагадаємо, наприкінці травня випадки гепатиту невідомого походження зафіксували у 33 країнах. 

Симптомами недуги є пожовтіння шкіри, зміна кольору сечі та калу, свербіж шкіри, млявість у дитини.


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