Чи потрібно проходити комісію, щоб підтвердити інвалідність? Пояснення МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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4 липня 2022

Під час війни людям з інвалідністю не потрібно повторно проходити медико-соціальну експертизу, щоб продовжити інвалідність.

Інвалідність продовжується автоматично без перекомісії до кінця дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення/скасування.

Про це розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

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"Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що на період дії воєнного стану суттєво спрощено не лише процедуру встановлення, але й продовження інвалідності", – кажуть у відомстві. 

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Фото: alexraths/Depositphotos

За законом, медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладу охорони здоров'я.

"Направлення видається на основі відомостей, що підтверджують наявність у пацієнта стійких порушень функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності", – кажуть у МОЗ.

Направлення на МСЕК (форма 088/о) за потреби оформлює лікуючий або сімейний лікар, до якого пацієнт звернувся по допомогу. 

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Щоб спростити проведення медико-соціальної експертизи, Кабмін ухвалив постанову КМУ № 225.

Вона передбачає, що під час війни людям можуть встановити інвалідність заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування.

Також медико-соціальна експертиза за направленням лікарсько-консультативної комісії проходить незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування того, хто звертається для встановлення інвалідності.

"Лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації", – наголошують у МОЗ. 

Також медики не мають права вимагати, щоб пацієнти прийшли на повторний огляд для підтвердження інвалідності під час воєнного стану.

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