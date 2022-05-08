Як продовжити інвалідність під час війни: пояснює МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 травня 2022

Статус інвалідності треба підтверджувати через 1-3 роки, залежно від захворювання та ступеню важкості. 

Воєнний стан в Україні унеможливлює проведення спеціальних комісій, які можуть продовжити інвалідність.

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що цю процедуру можна буде пройти після завершення воєнного стану.

Це стосується:

  • осіб, у яких строк інвалідності закінчився. У період воєнного стану їм дозволено продовжити дію інвалідності заочно.
  • осіб, яким необхідно пройти повторний огляд. Його переносять на період після завершення або скасування воєнного стану – на це дається 6 місяців.
 Marianne Bos / Unsplash

Без проходження повторного огляду комісії діти та дорослі можуть отримувати: 

✔соціальні виплати;

✔реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні), засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо;

✔освітні послуги;

✔відповідні пільги.

У разі виникнення питань, звертайтеся до контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

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