Українці у Литві можуть отримати безоплатну медичну допомогу: перелік послуг

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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7 липня 2022

Громадяни, які були змушені виїхати з України до Литви через війну, можуть отримати там безоплатну медичну допомогу.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Українці, які отримали тимчасову посвідку на проживання у Литві з гуманітарних міркувань, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу", – резюмували у відомстві.

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Як отримати право на медичну допомогу у Литві

Українці, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту, автоматично отримують державне медичне страхування.

 Фото: InkDropCreative/Depositphotos

Водночас у громадян України, які починають легально працювати в Литві, із зарплати автоматично вираховуються страхові внески. При цьому якщо ви не зареєстровані для отримання притулку і не маєте офіційного працевлаштування, необхідно купити приватне страхування. Перелік приватних страхових компаній можна знайти за посиланням.

Українцям, які мають тимчасову посвідку на проживання у Литві, для отримання медичної допомоги необхідно:

  • звернутися до реєстраційного центру, щоб отримати картку з персональним кодом електронної історії здоров’я ESI. Він дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом, який слід показувати в медзакладах та аптеках.
  • відвідати найближчу поліклініку чи Центральну поліклініку у Вільнюсі або звернутися до лікарні муніципалітету, де ви зареєстровані. Знайти медустанову можна на сайті.

Важливо: сімейний лікар призначає лікування та медикаменти, а у разі потреби – виписує направлення до вузького спеціаліста або на госпіталізацію.

Яку медичну допомогу українці можуть отримати безоплатно

Українці у Литві можуть не платити за:

  • послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я;
  • медичну реабілітацію внаслідок поранення на війні;
  • щеплення від COVID-19 (тел. 1808, з не литовського номера: +370-66-01-1808);

Екстрена медична допомога в Литві гарантується усім безоплатно.

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Також громадяни можуть отримати невідкладну меддопомогу у лікарнях з надання амбулаторних та/або стаціонарних послуг. Для такого звернення направлення лікаря не є обов’язковим.

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Крім того, українцям, які шукають притулок, Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:

  • огляд і медична допомога під час вагітності,
  • медична допомога під час пологів,
  • інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги,
  • реабілітація постраждалих від війни,
  • вакцинація проти COVID-19,
  • вакцинація дітей за календарем щеплень,
  • необхідні ліки за рецептом,
  • безоплатні інструменти для хворих на цукровий діабет (інсулін, голки, смужки для вимірювання рівня глюкози тощо),
  • стоматологічна допомогу у клініках за посиланням.

Також громадяни України можуть розраховувати на безкоштовну психологічну допомогу у Литві. Контакти відповідних спеціалістів, які готові допомогти, можна знайти за посиланням.

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Як викликати "швидку"

Українці, які прибули до Литви в пошуках тимчасового притулку і ще не встигли оформити медичну страховку, можуть отримати термінову медичну допомогу в медичному закладі муніципалітету, де зареєструвалися.

  • Викликати екстрену медичну допомогу в Литві можна за номером екстрених служб 112. Окремі номери для виклику швидкої допомоги: 03, 103, 033.

Як українцям отримати ліки

Якщо людина перебуває на стаціонарному лікуванні у Литві, їй надаються усі необхідні ліки та медичні препарати.

В інших випадках рецептурні медикаменти для амбулаторного лікування призначає лікуючий медик. Ліки з рецепту можна отримати в аптеці. Українці, які стали на облік у реєстраційному центрі, мають право отримати необхідні ліки безкоштовно.

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