Українці у Литві можуть отримати безоплатну медичну допомогу: перелік послуг

Громадяни, які були змушені виїхати з України до Литви через війну, можуть отримати там безоплатну медичну допомогу.

Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я.

"Українці, які отримали тимчасову посвідку на проживання у Литві з гуманітарних міркувань, можуть отримувати безоплатну медичну допомогу", – резюмували у відомстві.

Як отримати право на медичну допомогу у Литві

Українці, які зареєструвалися для отримання тимчасового захисту, автоматично отримують державне медичне страхування.

Водночас у громадян України, які починають легально працювати в Литві, із зарплати автоматично вираховуються страхові внески. При цьому якщо ви не зареєстровані для отримання притулку і не маєте офіційного працевлаштування, необхідно купити приватне страхування. Перелік приватних страхових компаній можна знайти за посиланням.

Українцям, які мають тимчасову посвідку на проживання у Литві, для отримання медичної допомоги необхідно:

звернутися до реєстраційного центру, щоб отримати картку з персональним кодом електронної історії здоров’я ESI. Він дозволяє ідентифікувати людину для отримання медичних послуг та ліків за рецептом, який слід показувати в медзакладах та аптеках.

відвідати найближчу поліклініку чи Центральну поліклініку у Вільнюсі або звернутися до лікарні муніципалітету, де ви зареєстровані. Знайти медустанову можна на сайті.

Важливо: сімейний лікар призначає лікування та медикаменти, а у разі потреби – виписує направлення до вузького спеціаліста або на госпіталізацію.

Яку медичну допомогу українці можуть отримати безоплатно

Українці у Литві можуть не платити за:

послуги швидкої допомоги та охорони здоров'я;

медичну реабілітацію внаслідок поранення на війні;

щеплення від COVID-19 (тел. 1808, з не литовського номера: +370-66-01-1808);

Екстрена медична допомога в Литві гарантується усім безоплатно.

Також громадяни можуть отримати невідкладну меддопомогу у лікарнях з надання амбулаторних та/або стаціонарних послуг. Для такого звернення направлення лікаря не є обов’язковим.

Читайте також: Чи варто вагітним жінкам вакцинуватися і проти яких хвороб

Крім того, українцям, які шукають притулок, Литва забезпечує безоплатні медичні послуги, серед яких:

огляд і медична допомога під час вагітності,

медична допомога під час пологів,

інші медичні послуги, ненадання яких може призвести до погіршення здоров’я та необхідності невідкладної медичної допомоги,

реабілітація постраждалих від війни,

вакцинація проти COVID-19,

вакцинація дітей за календарем щеплень,

необхідні ліки за рецептом,

безоплатні інструменти для хворих на цукровий діабет (інсулін, голки, смужки для вимірювання рівня глюкози тощо),

стоматологічна допомогу у клініках за посиланням.

Також громадяни України можуть розраховувати на безкоштовну психологічну допомогу у Литві. Контакти відповідних спеціалістів, які готові допомогти, можна знайти за посиланням.

Як викликати "швидку"

Українці, які прибули до Литви в пошуках тимчасового притулку і ще не встигли оформити медичну страховку, можуть отримати термінову медичну допомогу в медичному закладі муніципалітету, де зареєструвалися.

Викликати екстрену медичну допомогу в Литві можна за номером екстрених служб 112. Окремі номери для виклику швидкої допомоги: 03, 103, 033.

Як українцям отримати ліки

Якщо людина перебуває на стаціонарному лікуванні у Литві, їй надаються усі необхідні ліки та медичні препарати.

В інших випадках рецептурні медикаменти для амбулаторного лікування призначає лікуючий медик. Ліки з рецепту можна отримати в аптеці. Українці, які стали на облік у реєстраційному центрі, мають право отримати необхідні ліки безкоштовно.