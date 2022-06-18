Чи варто вагітним жінкам вакцинуватися і проти яких хвороб

Медики рекомендують вагітним жінкам робити вакцинацію, однак можна використовувати переважно інактивовані вакцини.

Тобто ті, які не містять ослаблений живий мікроорганізм, лише проти COVID-19 вагітним рекомендують м-РНК-вакцини, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У відомстві зібрали інформацію, проти яких хвороб потрібно вакцинуватися майбутнім мамам.

Грип

Вагітні жінки мають підвищений ризик тяжкого перебігу грипу. Їм може загрожувати госпіталізація та навіть летальні випадки.

Вакцинація проти грипу рекомендована не тільки вагітним жінкам, але й тим, які планують дитину.

Дифтерія та правець

Якщо жінці зробили щеплення вакциною, яка містить компонент правця, понад 10 років тому, вона мусить пройти вакцинацію проти правця та дифтерії під час вагітності. Це забезпечить імунітет проти цих хвороб не тільки у матері, але й захистить дитину.

COVID-19

Вагітні мають на 70% більший ризик померти від коронавірусної хвороби. COVID-19 також може стати причиною передчасних пологів, а новонароджена дитина може потрапити до реанімації.

Вакцинація проти COVID-19 не зашкодить ані матері, ані дитини на будь-яких термінах вагітності. Для щеплення вагітних жінок в Україні використовують мРНК-вакцини, зокрема Pfizer.

Екстрена вакцинація

Якщо вагітну жінку вкусила собака, або інша тварина, і немає інформації про те, чи робили їй щеплення проти сказу, майбутню маму треба терміново вакцинувати.

Смертність від сказу складає 100%.

Невідкладному щепленню проти правця підлягають вагітні, які отримали травми, по’вязані з пошкодженням шкіри або слизових оболонок.