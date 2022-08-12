12 років лікували від закрепів: в Києві прооперували дитину з рідкісною хворобою товстої кишки

У Києві прооперували 12-річного Миколу з хворобою Гіршпрунга.
Все життя хлопця лікували від хронічних закрепів. Проте у нього виявилась патологія, яка вимагала негайного хірургічного втручання, зазначають у "Охматдиті".
Медики виявили, що у пацієнта тонка кишка була збільшена у 10 разів від вікової норми.
З дитинства хлопець страждав на постійні закрепи, що є основним симптомом хвороби Гіршпрунга.
|Фото: лікарня "Охматдит"
Це захворювання є вродженою вадою шлунково-кишкового тракту, яку важко діагностувати. Лікарі кажуть, що до клініки Микола потрапив у критичному стані. Він потребував термінової операції.
Медики зазначають, що хвороба Гіршпрунга зустрічається у 1:5000 новонароджених, хлопчики страждають значно частіше за дівчат. В Україні за рік оперують близько 400 пацієнтів з таким діагнозом.
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Захворювання характеризується відсутністю нервових клітин у ділянці товстої кишки. Через це м'язи напружуються і скорочуються, а просвіт кишки звужується.
Кал накопичується в ділянці кишки перед звуженням, що призводить до розширення кишки. Через 10-кратне розширення тонкої кишки ззовні живіт пацієнта був збільшений.
|Живіт пацієнта до операції
Команда хірургів провела кілька операцій. Під час першої пацієнту наклали спеціальну тонкокишкову стому, щоб вона зменшилась в розмірах. Разом із тим провели біопсію товстої кишки, щоб підтвердили діагноз.
У ході другої операції стому зняли, а товсту кишку – видалили через тотальну форму хвороби Гіршпрунга.
Медики кажуть, що хлопець почувається краще та повернувся до звичного життя.
|12-річний Микола після операції
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