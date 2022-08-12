12 років лікували від закрепів: в Києві прооперували дитину з рідкісною хворобою товстої кишки

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 серпня 2022

У Києві прооперували 12-річного Миколу з хворобою Гіршпрунга. 

Все  життя хлопця лікували від хронічних закрепів. Проте у нього виявилась патологія, яка вимагала негайного хірургічного втручання, зазначають у "Охматдиті".

Медики виявили, що у пацієнта тонка кишка була збільшена у 10 разів від вікової норми. 

З дитинства хлопець страждав на постійні закрепи, що є основним симптомом хвороби Гіршпрунга. 

 Фото: лікарня "Охматдит"

Це захворювання є вродженою вадою шлунково-кишкового тракту, яку важко діагностувати. Лікарі кажуть, що до клініки Микола потрапив у критичному стані. Він потребував термінової операції.

Медики зазначають, що хвороба Гіршпрунга зустрічається у 1:5000 новонароджених, хлопчики страждають значно частіше за дівчат. В Україні за рік оперують близько 400 пацієнтів з таким діагнозом.

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Захворювання характеризується відсутністю нервових клітин у ділянці товстої кишки. Через це м'язи напружуються і скорочуються, а просвіт кишки звужується. 

Кал накопичується в ділянці кишки перед звуженням, що призводить до розширення кишки. Через 10-кратне розширення тонкої кишки ззовні живіт пацієнта був збільшений.

 Живіт пацієнта до операції

Команда хірургів провела кілька операцій. Під час першої пацієнту наклали спеціальну тонкокишкову стому, щоб вона зменшилась в розмірах. Разом із тим провели біопсію товстої кишки, щоб підтвердили діагноз.

У ході другої операції стому зняли, а товсту кишку – видалили через тотальну форму хвороби Гіршпрунга.

Медики кажуть, що хлопець почувається краще та повернувся до звичного життя.

 12-річний Микола після операції

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