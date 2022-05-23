Внутрішні органи відділили сіткою: у львівському Охматдиті провели унікальну операцію новонародженому

В дитячій лікарні "Охматдит" лікарі провели складну операцію триденному малюку.
Його органи були розташовані неправильно, тому медики відділили їх сіткою, щоб врятувати життя, повідомили в "Охматдиті".
Медики діагностували у новонародженого хлопчика одну з найскладніших вад розвитку – лівобічну діафрагмальну грижу та повністю недорозвинену ліву легеню.
"Шлунок, кишківник, селезінка, ліва доля печінки розвивалися у лівій половині грудної клітки, що не давало можливості рости лівій легені. Тобто, у дитини виражена гіпоплазія лівої легені. А серце знаходилося у правій частині грудної клітки.
Під час оперативного втручання нам вдалося перемістити черевні органи з грудної клітки туди, де вони мають природно бути та відділити їх сіткою. Серце почало поступово зміщуватися на своє звичне місце", – прокоментував керівник Клініки хірургії Олег Ленів.
|Рентген до та після операції маленького пацієнта. Фото: "Охматдит"
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Про цю ваду батьки знали ще до пологів.
Після народження дитину обстежили та виявили, що потрібне хірургічне втручання.Операція тривала 3 години.
|Лікарі оглядають новонародженого після операції. Фото: "Охматдит"
Наразі дитина отримує лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.
Медики зазначають, що така патологія є доволі рідкісною. Бо у малюка не було половини діафрагми – така вада несе найбільший ризик для життя дитини.
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