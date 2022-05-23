Внутрішні органи відділили сіткою: у львівському Охматдиті провели унікальну операцію новонародженому

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 травня 2022

В дитячій лікарні "Охматдит" лікарі провели складну операцію триденному малюку. 

Його органи були розташовані неправильно, тому медики відділили їх сіткою, щоб врятувати життя, повідомили в "Охматдиті". 

Медики діагностували у новонародженого хлопчика одну з найскладніших вад розвитку – лівобічну діафрагмальну грижу та повністю недорозвинену ліву легеню.

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"Шлунок, кишківник, селезінка, ліва доля печінки розвивалися у лівій половині грудної клітки, що не давало можливості рости лівій легені. Тобто, у дитини виражена гіпоплазія лівої легені. А серце знаходилося у правій частині грудної клітки. 

Під час оперативного втручання нам вдалося перемістити черевні органи з грудної клітки туди, де вони мають природно бути та відділити їх сіткою. Серце почало поступово зміщуватися на своє звичне місце", – прокоментував керівник Клініки хірургії Олег Ленів. 

 Рентген до та після операції маленького пацієнта. Фото: "Охматдит"

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Про цю ваду батьки знали ще до пологів. 

Після народження дитину обстежили та виявили, що потрібне хірургічне втручання.Операція тривала 3 години. 

 Лікарі оглядають новонародженого після операції. Фото: "Охматдит"

Наразі дитина отримує лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених.

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Медики зазначають, що така патологія є доволі рідкісною. Бо у малюка не було половини діафрагми – така вада несе найбільший ризик для життя дитини. 

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