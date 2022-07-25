Лікарі "Охматдиту" врятували дитину з роз'єднаним стравоходом на 2-й день життя

У Києві лікарі прооперували дівчинку Злату, яка народилася з вродженою вадою – "роз’єднаним" стравоходом.

Хірурги Охматдиту провели Златі операцію, коли їй було лише 2 дні.

За місяць дитина одужала й повернулася додому.

Історію порятунку дівчинки з рідкісною вадою розповіли у НДСЛ "Охматдит" на Facebook.

Фото: НДСЛ "Охматдит"

Одномісячна Злата – друга дитина Наталі, кажуть у "Охматдиті".

Жінка розповіла, що народжувала доньку в Житомирі за допомогою кесаревого розтину.

У Києві лікарі прооперували дівчинку, яка народилася з "роз’єднаним" стравоходом

Коли Злата народилась, її одразу забрали в реанімацію, бо виявили вроджену ваду – атрезію стравоходу.

"Ця критична вада розвитку характеризується тим, що стравохід роз’єднаний та представлений двома окремими сегментами. В даному випадку – нижній був поєднаний з трахеєю", – кажуть лікарі.

Хірурги Охматдиту провели Златі операцію, коли їй було лише 2 дні

Діагностувати таку хворобу необхідно відразу після народження, адже якщо ваду терміново не усунути, дитина може не вижити.

"Підготовка до операції обов’язково потребує дообстеження на предмет наявності супутніх вад розвитку, які часто супроводжують цю патологію і потребуюють корекції, іноді етапної, що певним чином ускладнює подальший перебіг лікування.

У цієї пацієнтки також були супутні вади, хоч і не критичні", – сказав завідувач відділення торакальної хірургії Олександр Метленко.

Лікарі усунули патологічне з’єднання нижньої частини стравоходу з трахеєю

Злату негайно доставили у відділення інтенсивної терапії новонароджених до "Охматдиту" та прооперували на другий день життя.

Лікарі усунули патологічне з’єднання нижньої частини стравоходу з трахеєю та відновили прохідність шляхом з’єднання двох сегментів стравоходу.

"Сучасні технології дозволяють робити втручання малоінвазивними", – кажуть лікарі.

Операція пройшла успішно

Операція пройшла успішно.

Злата провела тиждень у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, на апараті штучної вентиляції легень.

Потім дитину продовжили лікувати у відділенні хірургії новонароджених і поступово навчили харчуватися: спочатку через шлунковий зонд, а потім – природнім шляхом.

На 26-й день після операції Злата поїхала додому – до свого тата і старшого брата.

На 26-й день після операції Злата поїхала додому

Нагадаємо, у лікарні Святого Миколая львівські медики провели рідкісну операцію та створили штучний стравохід для 6-річної пацієнтки з Ковеля.

Вона перенесла півсотні операцій і нарешті змогла харчуватися самостійно.

Також раніше львівські медики вперше прооперували жінку, яка мала ахалазію стравоходу, за допомогою робота.