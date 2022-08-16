На Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу: що це за недуга і як передається

На Київщині у Броварах вперше за цей рік зафіксували випадок лихоманки Західного Нілу, хвороби, яка передається через укуси комарів.

Недугу діагностували у пенсіонерки, яка була госпіталізована до лікарні, повідомив виконувач обов’язків директора районного філіалу центру контролю та профілактики хвороб Василь Сич.

Жінка мала "букет" захворювань, які супроводжувалися високою температурою.

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"При комплексному лабораторному обстеженні лікарі встановили хворій екзотичний діагноз", – каже Василь Сич.

За його словами, у минулому році в Україні зафіксували 5 випадків захворювання на лихоманку Західного Нілу, 3 з них – у Київській області.

Що таке вірус Західного Нілу і як він передається

Вірус Західного Нілу передається людям через укус інфікованого комара, повідомляють у Центрі профілактики та контролю захворюванності США.

Випадки хвороби трапляються під час сезону комарів, який, зазвичай, починається влітку й триває до осені. Інфікована людина не заразна.

Вакцин та ліків проти лихоманки немає. Більшість інфікованих людей не відчувають симптомів хвороби.

Приблизно у 1 з 5 інфікованих людей розвивається лихоманка, яку супроводжують головний біль, болі в тілі, суглобах, блювота, діарея або висип. Приблизно у 1 із 150 пацієнтів вірус може викликати серйозну, а іноді смертельну хворобу.

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Симптоми тяжкої стадії хвороби:

висока температура;

головний біль;

дезорієнтація;

кома;

тремтіння;

судоми;

м’язова слабкість;

втрата зору;

оніміння;

параліч.

Важке захворювання може виникнути у людей будь-якого віку, однак пацієнти старше 60 років піддаються більшому ризику серйозних захворювань.

Найкращий спосіб запобігти вірусу Західного Нілу – захистити себе від укусів комарів. Медики радять засічувати вікна, проводити дезінсекцію, використовувати засоби проти комах, а, перебуваючи на природі, носити сорочки з довгими рукавами та штани.