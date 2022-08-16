На Київщині виявили випадок захворювання на лихоманку Західного Нілу: що це за недуга і як передається

На Київщині у Броварах вперше за цей рік зафіксували випадок лихоманки Західного Нілу, хвороби, яка передається через укуси комарів.

Недугу діагностували у пенсіонерки, яка була госпіталізована до лікарні, повідомив виконувач обов’язків директора районного філіалу центру контролю та профілактики хвороб Василь Сич.

Жінка мала "букет" захворювань, які супроводжувалися високою температурою.

"При комплексному лабораторному обстеженні лікарі встановили хворій екзотичний діагноз", – каже Василь Сич.

За його словами, у минулому році в Україні зафіксували 5 випадків захворювання на лихоманку Західного Нілу, 3 з них – у Київській області.

Що таке вірус Західного Нілу і як він передається

Вірус Західного Нілу передається людям через укус інфікованого комара, повідомляють у Центрі профілактики та контролю захворюванності США.

Випадки хвороби трапляються під час сезону комарів, який, зазвичай, починається влітку й триває до осені. Інфікована людина не заразна.

Вакцин та ліків проти лихоманки немає. Більшість інфікованих людей не відчувають симптомів хвороби.

Приблизно у 1 з 5 інфікованих людей розвивається лихоманка, яку супроводжують головний біль, болі в тілі, суглобах, блювота, діарея або висип. Приблизно у 1 із 150 пацієнтів вірус може викликати серйозну, а іноді смертельну хворобу.

Симптоми тяжкої стадії хвороби:

висока температура;

головний біль;

дезорієнтація;

кома;

тремтіння;

судоми;

м’язова слабкість;

втрата зору;

оніміння;

параліч.

Важке захворювання може виникнути у людей будь-якого віку, однак пацієнти старше 60 років піддаються більшому ризику серйозних захворювань.

Найкращий спосіб запобігти вірусу Західного Нілу – захистити себе від укусів комарів. Медики радять засічувати вікна, проводити дезінсекцію, використовувати засоби проти комах, а, перебуваючи на природі, носити сорочки з довгими рукавами та штани.