В Україні обстежили на холеру понад 500 пацієнтів з кишковими інфекціями

За два тижні червня 2022 року в Україні обстежили на холеру 545 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями.

У жодному з досліджених зразків не було виявлено холерних вібріонів, заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"З 1 червня розпочався посилений епіднагляд за холерою. Так відбувається кожного літа, адже це сприятливий час для поширення цього захворювання. За перші два тижні з 1874 пацієнтів із гострими кишковими інфекціями на наявність холери було обстежено 545 осіб", – наголосив Ігор Кузін.

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Окрім обстеження хворих, також проводиться дослідження зразків навколишнього середовища.

Так за цей період було досліджено понад 550 проб прісної води, 47 проб морської води та 215 проб стічної. Холерних вібріонів в них також виявлено не було.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що джерелом збудника холери є людина, яка є носієм вібріонів.

Найчастіше хвороба передається під час вживання забрудненої води, овочів, фруктів, їжі, яку готувала інфікована особа, у разі купання у заражених водоймах і через побутові контакти.

Раніше ми розповідали про симптоми цієї хвороби та методи профілактики.

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Нагадаємо, міська влада Маріуполя з посиланням на лікарів стверджує, що в місті через нестачу води, відсутність каналізації, велику кількість сміття та хаотичні поховання загиблих можуть розпочатися епідемії інфекційних захворювань, зокрема холери.

У червні 2022 року Ігор Кузін стверджував, що в Україні немає випадків холери, однак даних з окупованих регіонів не отримано.