В Україні обстежили на холеру понад 500 пацієнтів з кишковими інфекціями

За два тижні червня 2022 року в Україні обстежили на холеру 545 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями.

У жодному з досліджених зразків не було виявлено холерних вібріонів, заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"З 1 червня розпочався посилений епіднагляд за холерою. Так відбувається кожного літа, адже це сприятливий час для поширення цього захворювання. За перші два тижні з 1874 пацієнтів із гострими кишковими інфекціями на наявність холери було обстежено 545 осіб", – наголосив Ігор Кузін.

Окрім обстеження хворих, також проводиться дослідження зразків навколишнього середовища.

Так за цей період було досліджено понад 550 проб прісної води, 47 проб морської води та 215 проб стічної. Холерних вібріонів в них також виявлено не було.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, що джерелом збудника холери є людина, яка є носієм вібріонів.

Найчастіше хвороба передається під час вживання забрудненої води, овочів, фруктів, їжі, яку готувала інфікована особа, у разі купання у заражених водоймах і через побутові контакти.

Раніше ми розповідали про симптоми цієї хвороби та методи профілактики.

Нагадаємо, міська влада Маріуполя з посиланням на лікарів стверджує, що в місті через нестачу води, відсутність каналізації, велику кількість сміття та хаотичні поховання загиблих можуть розпочатися епідемії інфекційних захворювань, зокрема холери.

У червні 2022 року Ігор Кузін стверджував, що в Україні немає випадків холери, однак даних з окупованих регіонів не отримано.