Ти не можеш залишити службу, якщо в тебе діарея. Інтерв'ю з інфекціоністом про COVID-19 в тилу, на передовій та інші можливі хвороби

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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18 серпня 2022

З початком повномасштабної війни українці начебто забули про коронавірус. Утім, за пів року він нікуди не зник.

В Україні знову зростає захворюваність на COVID-19. 

"Українська правда. Життя" поговорила з лікарем-інфекціоністом, головою Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федором Лапієм про те:

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  • чи перетворився COVID-19 на сезонну хворобу, 
  • чи можливе в Україні утворення нових штамів коронавірусу,
  • які прогнози щодо поширення COVID-19 цієї осені та зими,
  • чи загрожує коронавірус українським бійцям,
  • які інфеційні хвороби можуть наздогнати захисників в окопах,
  • чи необхідна четверта доза вакцини проти COVID-19 усім.
 Інфекціоніст Федір Лапій. Фото із його Facebook-сторінки

– Нещодавно деяким групам населення дозволили вводити 4 дозу вакцини проти коронавірусу. Питання – чому не всім? Ідеться про дефіцит чи, можливо, якісь інші причини?

– Одразу зазначу, що мова не йде про дефіцит. У нас профіцит, достатня кількість доз вакцини. Просто чому певним категоріям? Певні категорії – це особи старшого віку і особи з хронічними захворюваннями, які спричиняють високий ризик тяжкого перебігу COVID-19. Щодо людей, які не мають супутніх захворювань, наразі відсутні дані, що другий бустер є для них необхідним для  ефективності  проведеного курсу вакцинації. Вакцина продовжує добре працювати щодо тяжких випадків, і немає додаткових даних, які б говорили, що ця друга ревакцинація їм потрібна.

– Тобто це, фактично, науково не обґрунтовано?            

– Так, сьогодні немає наукових підтверджень, що вона потрібна всім. Стандартна вакцинація плюс ревакцинальна доза працює.

– Як змінився коронавірус в Україні за останні пів року? Чи змінилися симптоми?

– Не можу сказати, що змінилися симптоми. Групи ризику ті самі – це люди від 60 років і старші. Так само залишаються в групі ризику тяжкого перебігу COVID-19 люди, які мають супутні хронічні захворювання. Кардинальних змін в симптоматиці я не зустрічав, якщо говорити про науково підтверджені факти.

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– Чи справдилися прогнози стосовно того, що COVID-19 стане сезонною хворобою і буде більше схожим на грип?

– Сьогодні рано робити висновки про те, чи справдилися прогнози. Так, є певна залежність коронавірусної інфекції від сезону. Хоча зараз є підйом захворюваності на COVID-19, який ще не зовсім відповідає сезонній хворобі, наприклад, подібно до грипу. 

– Чи є нові прориви ліків чи вакцин за той час, коли ми у повномасштабній війні?

– Щодо ліків важко сказати. Щодо вакцин, то зараз досліджуються адаптовані вакцини під нові варіанти і універсальні вакцини проти COVID-19. Можливо, я говорю дуже й дуже обережно, що для тих, хто отримав раніше щеплення від тяжкого перебігу COVID-19, потрібно буде отримати в майбутньому адаптовану вакцину під нові варіанти або одну дозу універсальної вакцини. Такі розробки ведуться і вони успішні, але це не означає, що вакцина поступить вже. 

– З чим може бути пов’язана нова хвиля в Європі? 

– Фактор пом’якшення заходів проти COVID-19 є важливим для поширення вірусу. Можливо, те, що люди втомилися, хочуть спілкування, є концерти вперше від початку пандемії, спілкування людей, зустрічі – якраз те основне, що сприяє передачі вірусу.

– Виглядає, що хвиля коронавірусу прямує від Європи до України, і спостерігається підвищення захворюваності. Це пов’язано з тим, що є міграція в Україну чи хвиля вже давно у нас, але статистика цього не показує?

– Я б не думав про конспірологічні теорії, що у нас погано з діагностикою. Я не заперечую, що були раніше проблеми, які посилилися через агресію російської федерації. Але тут, скоріше за все, це пов’язано з міграцією населення і поверненням українців у країну. Тим більше, що в місцях скупчення ніхто не дотримується маскового режиму. Тож достатньо одного хворого на один автобус для поширення інфекції.

– До речі, стосовно масок. Фактично з початком війни скасували обов’язковий масковий режим. На вашу думку, чи відмова від масок глобально вплинула на захворюваність?

– Так. Маски є ефективними, хоч і не на 100%. Але коли країни починають відміняти ці обмеження, кількість випадків хвороби зростає. Тож чим більше людей без масок, тим зручніше передаватися збуднику і поширюватися COVID-19. 

– А чому такий запізнілий ефект? Маски скасували пів року тому, а хвилю бачимо лише зараз.

– Насправді ще навесні багато людей в Україні використовували маски. І 2022 рік ми почали із хвилі захворюваності на COVID-19. На початок вторгнення у нас був вже спад. І, хоча була активна евакуація, люди все одно були досить ізольовані. Звичного соціального активного життя не було. 

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– Як війна в країні може вплинути на подальше поширення і мутацію коронавірусу?

– Вірус має властивість мутувати. Мутує він лише в організмі, а не поза ним. Велике переміщення людей з одного регіону в інший, нехтування правилами гігієни, інфекційної безпеки сприятимуть для поширення мутованого вірусу. Тут варто назвати як приклад грип 1918 року – іспанку. Через те, що була Перша світова війна і велика кількість військових з Америки прийшла в Європу, їхнє перебування в тісному контакті сприяло поширенню пандемічного вірусу грипу. Загалом це ситуація, подібна до нашої.

– Чи може з’явитися новий штам в Україні?

– Те, що віруси в організмі людини постійно мутують, це нормально. Які будуть мутації – в сторону посилення чи послаблення їхньої агресивності, наперед сказати не можна. Це хай Арестович прогнозує, як вірус буде мутувати далі. Мікробіологи – не арестовичі, і вони говорять – ми не знаємо, як вірус буде поводитися далі. Але можуть утворитися, як більш агресивні, так і менш агресивні варіанти. 

– А як стосовно прогнозів на COVID-19 на осінь і зиму? Чого чекати від нової хвилі?

– Хвиля іде, і вона вже помітна в країнах євроспільноти та в Україні. Зараз кількість підтверджених випадків у порівнянні з минулим тижнем, за офіційною статистикою, збільшилася на 40%. Ми бачимо, що у містах країни-агресора так само зростає захворюваність. Якою буде осінь? Ми можемо судити по тому, якою вона була в південній півкулі. В південній півкулі ми бачимо одночасну циркуляцію, відновлення епідемічної потужності грипу і коронавірусу. Можливо, в сезон зими 2022-2023 у нас буде і грип, і COVID-19.

Фото: Sid10/Depositphotos

– Чи знаєте, яка ситуація з коронавірусом зараз у війську? 

– Я знаю, що питання вакцинації неодноразово піднімалося ще до початку широкомасштабної війни і знаходило розуміння в Збройних силах України, майже 100% військових були вакциновані базовим курсом. Поточну ситуацію не знаю, на жаль.   

– А як стосовно інших інфекційних хвороб?

– Військові також були вакциновані проти дифтерії і правця. Утім, вакцинація – це трохи болючий момент. Багато в чому це проблема очільників на місцях, керівників з медицини у війську, зокрема місцевих департаментів охорони здоров’я, які повинні були забезпечити проведення вакцинації проти дифтерії і правця. І зважаючи на те, що підрозділи передислоковуються на інші території, перебувають в прифронтовій зоні, саме медики підрозділів повинні за це переживати, звертатися до департаментів охорони здоров’я, а департаменти охорони здоров’я не повинні відмовляти. Бо у воєнний час є військова адміністрація, якій підпорядковуються і ДОЗи.

Бо до мене дуже часто звертаються з питанням, як вакцинувати підрозділ, і буває, звертаються волонтери – де купити вакцину проти дифтерії і правця. Я хочу заспокоїти і сказати: вакцини проти дифтерії і правця у нас достатньо в Україні, проти COVID-19 також. 

Тому медики військових підрозділів, пам’ятайте, що ви повинні захищати тих, хто поряд з вами, і звертатися в департамент охорони здоров’я та до своїх керівників по медицині, щоб організував вакцинацію за місцем фактичного перебування.

Волонтерам не потрібно купувати вакцини. Якщо хочете допомогти і раптом потрапляєте на чиновника, який не дуже розуміє важливість цього моменту, то, будь ласка, ваше завдання – "дотиснути" департамент охорони здоров’я, щоб він сприяв вакцинації підрозділів, які знаходяться на їхній території.

– Як загалом умови окопів впливають на поширення інфекційних захворювань?

– Окопи – це зазвичай відкритий простір. Я не хочу назвати це свіжим повітрям, але ризик для передачі повітряно-крапельних інфекцій досить обмежений. Натомість існують ризики поширення інфекцій, які передаються фекально-оральним шляхом. Сюди може відноситися і дизентерія, сальмонельоз, і холера.

На передовій є проблема зберігання продуктів, які псуються швидко, проблема відсутності звичної гігієни, коли після туалету можна помити руки, перш ніж, наприклад, торкатися продуктів харчування і інших людей. 

Коли мова йде про бліндаж, там існують ризики для передачі повітряно-крапельних  інфекцій. Але для літнього періоду, коли відсутній доступ до чистої, безпечної води, якраз більший ризик для фекально-оральних інфекцій. Бо мухи є мухи, вони прилітають. Вигрібна яма це не water closet (туалет – ред.). Ти не можеш залишити службу, якщо в тебе діарея. Якщо ти перебуваєш в передовому окопі, мусиш терпіти діарею і виконувати завдання, а не залишитися вдома і не піти на роботу. 

Тому чисті руки – це важливо. Я, наприклад, в аптечку бійцям, поклав гелеві або рідкі антисептики. Не тому, що їх наявність передбачена стандартами. А тому, що аптечка при тобі і ти з нею йдеш, вибачте, в туалет. При відсутності води, яка б забезпечувала тобі чистоту рук, такі санітайзери дозволяють вам не захворіти самому і не поширювати інфекцію далі.

– Можливо, у вас є рекомендації стосовно того, які медикаменти варто закуповувати волонтерам на зимовий період для бійців?

– Я можу сказати, які волонтерам не варто закуповувати препарати. Це ті препарати, які дуже добре охарактеризовані як фуфлоферони, фуфломіцини і так далі. Коли я бачу, що колеги або волонтери починають збирати мільйони на ці фуфломіцини, то хочу сказати – купіть краще набої на ці гроші. І я просто дуже боюся, що, на жаль, все одно їх купуватимуть купуватися і рекламуватимуть під виглядом захисту Збройних сил, їх будуть впарювати у великих кількостях замість того, щоб провакцинувати їх проти грипу. Найкращий захист від багатьох хвороб – вакцинація. От про це дуже потрібно подбати.

Катерина Хорощак, УП. Життя


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