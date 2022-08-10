В Україні зростає захворюваність на коронавірус, є летальні випадки – МОЗ

В Україні протягом останнього місяця почав стрімко зростати рівень захворюваності на коронавірус, є летальні випадки.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, лише за минулий тиждень COVID-19 діагностували у 3 893 громадян. Це на 40% більше, ніж тижнем раніше.

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За цей же період через коронавірус потрапили до лікарні 1 763 пацієнтів, 1 682 з яких уже одужали. На жаль, були і летальні випадки. На минулому тижні померло 16 хворих, а на позаминулому – 14.

Станом на 10 серпня по Україні зайняті 4,5% ліжок, виділених для лікування COVID-інфікованих пацієнтів.

При цьому рівень діагностики захворювання в Україні знаходиться на низькому рівні, адже здебільшого хворі звертаються до лікаря лише тоді, коли уже потребують госпіталізації, зауважив міністр.

У зв'язку з цим громадян закликають робити тест на коронавірус щойно з'являються симптоми захворювання.

"З’явились симптоми вірусного захворювання – зробіть тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови в зв'язку з воєнним станом.

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Не відкладайте, за можливості, отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози. Важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань", – наголошує Ляшко.

Також у МОЗ нагадали, що отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест можна у сімейного лікаря.

"Більше випадків захворювання фіксуємо там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби", – додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, у ЄС заявили, що Європі розпочинається нова хвиля захворюваності на COVID-19.