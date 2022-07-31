4 міфи про антибіотики, які варто розвінчати. Пояснює МОЗ

Існує міф, що антибіотики можна вживати проти вірусних захворювань або для профілактики.

Однак цього категорично не можна робити – лікарі повинні призначати антибіотики лише тоді, коли вони дійсно необхідні.

Неправильне використання цих препаратів може призвести до антибіотикорезистентності – це здатність мікроорганізмів (наприклад, бактерій) виживати під дією антимікробних препаратів.

Вона виникає через нераціональне застосування антибіотиків або порушенні режиму прийому, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Майже за 100 років існування антибіотики врятували мільйони життів. Однак загроза антибіотикорезистентності може повернути нас до часів, коли люди помирали від бактеріальної пневмонії", – кажуть у відомстві.

У МОЗ розвінчали 4 поширених міфи про антибіотики.

4 міфи про антибіотики

❌ Міф:

Антибіотики можна використовувати для лікування будь-якої інфекції

✅ Правда:

Дії антибіотибіотиків піддаються лише мікроогранізми, чутливі до них – бактерії.

Отже, антибіотиками лікують лише захворювання бактеріального походження. Їх не застосовують для лікування вірусних інфекцій, наприклад, COVID-19.

У певних випадках для того, щоб зрозуміти, який саме препарат допоможе, потрібні додаткові обстеження.

❌ Міф:

Можна "допити" антибіотики, що залишилися від попередніх призначень або попросити потрібні ліки у друга.

✅ Правда:

Не можна використовувати антибіотики, що залишилися від лікування попереднього захворювання без призначення лікаря.

Так само не можна вживати ліки, призначені іншим, адже кожна людина, а отже захворювання і схема лікування – різні.

Тому антибіотик, призначений одному пацієнту з такою ж хворобою, може не подіяти або спричинити негативні наслідки в іншого.

Якщо ви маєте погане самопочуття, зверніться до сімейного лікаря, наголошують у МОЗ.

❌ Міф:

Можна припинити прийом ліків, як тільки покращиться самопочуття.

✅ Правда:

Необхідно дотримуватися порад свого лікаря та продовжувати лікування антибіотиками протягом усього часу, визначеного спеціалістом, навіть якщо ви почуваєтеся краще.

Лише дотримання повного курсу лікування дозволить вбити усі шкідливі бактерії та запобігти розвитку у них стійкості до антибіотиків.

❌ Міф:

Якщо забули прийняти дозу антибіотиків, можна прийняти одразу подвійну.

✅ Правда:

Дотримуватися призначеного лікарем дозування важливо для підтримання певної концентрації препарату в крові.

Якщо вона падає, шкідливі бактерії виживають і стають резистентними до цього антибіотика.

Якщо ви пропустили дозу, важливо прийняти її якомога швидше.

Але якщо вже наближається час наступного прийому ліків, зачекайте, прийміть потрібну (одноразову) дозу, а потім дотримуйтеся звичайного режиму та проконсультуйтеся з лікарем наступних кроків.