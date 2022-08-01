З 1 серпня українці отримуватимуть е-рецепти на антибіотики

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

Починаючи з 1 серпня, українцям почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Така можливість доступна лише у медичних закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

"Рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні, з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент – електронний рецепт", – підкреслили у відомстві.

 Фото: motorolka/Depositphotos

Якщо лікарня, до якої звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, тоді медик має виписати паперовий рецепт.

Щоб отримати електронний рецепт на антибіотики, пацієнту необхідно:

  • Записатися на прийом до сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. Декларація для цього не потрібна.
  • Після огляду лікар, за необхідності, випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку з інформацією про призначення.
  • Якщо медзаклад не працює з електронною системою охорони здоровʼя, то лікар випише пацієнту паперовий рецепт.

Антибіотик за рецептом можна придбати у будь-якій аптеці. Для цього необхідно показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

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Хто може купити антибіотики без рецепту?

На тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії, аптеки під час воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепту.

Крім того, купувати антибіотики без рецепту можуть волонтерські та благодійні організації, які допомагають забезпечувати військових на фронті усім необхідним. 

"На запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери як і нині можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта", –  підкреслили у відомстві.

Також у МОЗ пояснили необхідність введення рецептів на антибіотики тим, що недоцільне та неправильне вживання таких препаратів може не лише зашкодити людині, але й стимулює розвиток антибіотикорезистентності – стійкості бактерій до антибіотиків.

"Уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними", – наголошують у МОЗ.

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