З 1 серпня українці отримуватимуть е-рецепти на антибіотики

Починаючи з 1 серпня, українцям почнуть виписувати електронні рецепти на антибіотики.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Така можливість доступна лише у медичних закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

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"Рецепт на антибіотик не є нововведенням в Україні, з серпня до паперового рецепта лише додається новий цифровий інструмент – електронний рецепт", – підкреслили у відомстві.

Якщо лікарня, до якої звернувся пацієнт, поки не працює з ЕСОЗ, тоді медик має виписати паперовий рецепт.

Щоб отримати електронний рецепт на антибіотики, пацієнту необхідно:

Записатися на прийом до сімейного лікаря або вузькопрофільного спеціаліста. Декларація для цього не потрібна.

Після огляду лікар, за необхідності, випише е-рецепт на антибіотик та видасть пацієнту інформаційну довідку з інформацією про призначення.

Якщо медзаклад не працює з електронною системою охорони здоровʼя, то лікар випише пацієнту паперовий рецепт.

Антибіотик за рецептом можна придбати у будь-якій аптеці. Для цього необхідно показати інформаційну довідку чи паперовий рецепт фармацевту.

Хто може купити антибіотики без рецепту?

На тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, де ведуться активні бойові дії, аптеки під час воєнного стану будуть відпускати антибіотики без рецепту.

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Крім того, купувати антибіотики без рецепту можуть волонтерські та благодійні організації, які допомагають забезпечувати військових на фронті усім необхідним.

"На запит військової частини, підрозділу чи певного медичного закладу волонтери як і нині можуть закуповувати антибіотики у дистрибʼюторів без рецепта", – підкреслили у відомстві.

Також у МОЗ пояснили необхідність введення рецептів на антибіотики тим, що недоцільне та неправильне вживання таких препаратів може не лише зашкодити людині, але й стимулює розвиток антибіотикорезистентності – стійкості бактерій до антибіотиків.

"Уже зовсім скоро інфекційні хвороби, які наразі швидко та без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними", – наголошують у МОЗ.