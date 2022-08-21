З цирозом та дихальною недостатністю: в "Охматдиті" врятували дитину завдяки трансплантації печінки

В київській лікарні "Охматдит" провели трансплантацію печінки 16-річній Поліні.

У дівчини діагностували дихальну недостатність та цироз, повідомляють у клініці.

Вона потрапила до "Охматдиту" у жовтні. Прогнози медиків були невтішними – без трансплантації Поліна не прожила б навіть рік.

Коли почалась війна, її стан здоров'я стрімко погіршувався. Декілька разів на день Поліна з мамою спускалися до підвалу клініки. Їм доводилось нести кисневий балон, бо дівчина не могла без нього дихати.

Фото: Татьяна Бундзило

Донором став 21-річний брат Єгор. Він кинув курити, зайнявся спортом та скинув 18 кіло, щоб "поділитися" печінкою та витримати операцію.

Трансплантаційна команда оперувала 22 години. Оскільки паралельно проводили дві операції – частину печінки забирали у Єгора і мали миттєво пересадити її Поліні.

"Печінка – це орган, який має дуже короткий термін життя поза межами організму. Час забору, консервації та початок пересадки не має перевищувати 6 годин.

Пересадка печінки – це дуже кропітка та об'ємна робота, величезне значення має доопераційна підготовка та післяопераційне ведення пацієнтів, у яку залучені безліч спеціалістів", – пояснює хірург-трансплантолог Олег Годік.

Поліна після операції

У "Охматдиті" також зазначили, що таку операцію фахівці проводили вперше. На території України є лише 3 центри, які проводять дитячі трансплантації, і столична клініка тепер один з них.

Медики врятували ще одного пацієнта, який потребував трансплантації печінки – 7-місячного Даніїла. Хлопчик народився із вродженою вадою. У нього були відсутні жовчні шляхи, тому жовч лишалась у печінці, що викликало цироз.

Без пересадки він зміг би прожити не більше, як 3 тижні. На щастя, тато хлопчика підійшов як донор та погодився на операцію.

Складнощів трансплантації додав малий вік та вага дитини. Хірургам довелось проводити "ювелірні" дії – вони зшивали судини, які мали менше 2 мм в діаметрі. Операція тривала 19 годин, і завершилась успішно.