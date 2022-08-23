Чому йодні розчини не допоможуть при радіаційній аварії: пояснення від МОЗ

Не усі йодовмісні препарати можна використовувати для йодної профілактики у випадку радіаційної аварії. Зокрема, у Міністерстві охорони здоров'я не радять використовувати розчини йоду.
Оскільки йодні розчини (спиртовий, Люголя) не всмоктуються та не накопичуються в щитоподібній залозі, вони не захистять організм від радіоактивного йоду. Це стосується як внутрішнього застосування, так і зовнішнього (наприклад, йодні сіточки).
Приймати інші препарати, які містять йод – неефективно, бо цей компонент переважно є домішкою, а не основним хімічним реагентом.
Тож у МОЗ наголошують, що єдиним препаратом є таблетований калій йодид.
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Медики зазначають, що жінкам старшим 40 років пити препарати йоду навіть при радіаційному викиді не треба. Бо щитоподібна залоза після певного віку перестає накопичувати радіоактивний йод.
Проте, якщо жінка у віці 40 років вагітна або годує дитину грудьми – їй варто прийняти дозу йоду, аби захистити себе і дитину. Бо під час вагітності та лактації щитоподібна залоза жінок активніша і може поглинати більше радіоактивного йоду.
Людям, у яких повністю видалена щитоподібна залоза, калій йодид при викиді радіації приймати не потрібно. Якщо ж медики видалили її частково, тоді варто проконсультуватися з лікарем.
У випадку, якщо розпочали йодну профілактику самостійно – варто негайно її припинити. Оскільки приймання йоду є недоцільним і може спричинити перевантаження залози.
Нагадаємо, що проводити йодопрофілактику варто лише один раз після оповіщення від органів влади. Це треба зробити в проміжок часу від 24 годин до моменту надходження радіоактивного йоду до організму та до 8 годин після його впливу.
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