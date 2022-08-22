Біолабораторії та чорні трансплантологи: у МОЗ спростували медичні міфи Росії

Російські пропагандисти поширювали фейки, ніби "чорні трансплантологи" забирають органи в поранених бійців ЗСУ та проросійських місцевих на Донеччині і Луганщині.

РосЗМІ також брехали про "бойові наркотики", під якими нібито воюють українські бійці, та біолабораторії, а у соцмережах поширювали міф, ніби мавпяча віспа поширюється через гомосексуальні зв’язки.

Ці наративи поширювалися в інтернеті не лише серед росіян та білорусів, а й серед українців.

У Міністерстві охорони здоров’я спростували міфи роспропаганди разом з проєктом USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров’я" та аналітичною платформою VoxCheck.

Фейк №1:

❌ Мавпяча віспа передається лише через гомосексуальні зв’язки.

✅ Правда:

Мавпяча віспа може передаватися повітряно-крапельним шляхом за умови тривалого та тісного контакту з інфікованим.

Учені дійсно виявили, що мавпяча віспа частіше поширювалася серед чоловіків, які мали секс з іншими чоловіками.

Однак ця хвороба поширюється не лише серед геїв.

Заразитися можна після контакту з кров'ю, ураженою шкірою, слизовою оболонкою інфікованих або після контакту з речами, якими користувався інфікований.

Також вагітна жінка може передати вірус майбутній дитині.

Фейк №2:

❌ За допомогою карантинних обмежень світові еліти прагнуть загнати людей у концтабір.

✅ Правда:

ВООЗ пропонує використовувати лише перевірені методи захисту проти COVID-19, які не мають нічого спільного з концтаборами.

Фейк №3:

❌ Українських військових накачували наркотиками з біолабораторій, а одну з таких лабораторій знайшли в Рубіжному.

✅ Правда:

Завод компанії "Мікрохім", про який йдеться у сюжетах росЗМІ, – це не "західна біолабораторія", а документи, які демонструють у сюжеті, доводять, що там могли проводити стандартні клінічні випробування.

Препарат "Налбуфін", про який теж згадують, є не "бойовим наркотиком", а знеболювальним препаратом.

Фейк №4:

❌ На Донбасі "чорні трансплантологи" забирають органи у поранених українських бійців та місцевих із проросійськими поглядами.

✅ Правда:

Операції з трансплантації органів передбачають залучення великої кількості медпрацівників та обладнання. А органи залишаються життєздатними для трансплантації поза тілом недовгий час.