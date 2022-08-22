Біолабораторії та чорні трансплантологи: у МОЗ спростували медичні міфи Росії

Російські пропагандисти поширювали фейки, ніби "чорні трансплантологи" забирають органи в поранених бійців ЗСУ та проросійських місцевих на Донеччині і Луганщині.
РосЗМІ також брехали про "бойові наркотики", під якими нібито воюють українські бійці, та біолабораторії, а у соцмережах поширювали міф, ніби мавпяча віспа поширюється через гомосексуальні зв’язки.
Ці наративи поширювалися в інтернеті не лише серед росіян та білорусів, а й серед українців.
У Міністерстві охорони здоров’я спростували міфи роспропаганди разом з проєктом USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров’я" та аналітичною платформою VoxCheck.
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Фейк №1:
❌ Мавпяча віспа передається лише через гомосексуальні зв’язки.
✅ Правда:
Мавпяча віспа може передаватися повітряно-крапельним шляхом за умови тривалого та тісного контакту з інфікованим.
Учені дійсно виявили, що мавпяча віспа частіше поширювалася серед чоловіків, які мали секс з іншими чоловіками.
Однак ця хвороба поширюється не лише серед геїв.
Заразитися можна після контакту з кров'ю, ураженою шкірою, слизовою оболонкою інфікованих або після контакту з речами, якими користувався інфікований.
Також вагітна жінка може передати вірус майбутній дитині.
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Фейк №2:
❌ За допомогою карантинних обмежень світові еліти прагнуть загнати людей у концтабір.
✅ Правда:
ВООЗ пропонує використовувати лише перевірені методи захисту проти COVID-19, які не мають нічого спільного з концтаборами.
Фейк №3:
❌ Українських військових накачували наркотиками з біолабораторій, а одну з таких лабораторій знайшли в Рубіжному.
✅ Правда:
Завод компанії "Мікрохім", про який йдеться у сюжетах росЗМІ, – це не "західна біолабораторія", а документи, які демонструють у сюжеті, доводять, що там могли проводити стандартні клінічні випробування.
Препарат "Налбуфін", про який теж згадують, є не "бойовим наркотиком", а знеболювальним препаратом.
Фейк №4:
❌ На Донбасі "чорні трансплантологи" забирають органи у поранених українських бійців та місцевих із проросійськими поглядами.
✅ Правда:
Операції з трансплантації органів передбачають залучення великої кількості медпрацівників та обладнання. А органи залишаються життєздатними для трансплантації поза тілом недовгий час.
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