Учені розробили татуювання, яке відстежуватиме стан здоров’я людей

Науковці з Південної Кореї розробили електронне чорнило, за допомогою якого можна постійно моніторити стан здоров’я.

Дослідники з Корейського передового інституту науки і технологій (KAIST) у місті Теджон за допомогою цього чорнила створили пристрій у вигляді індивідуального татуювання, яке функціонує як біоелектрод, повідомляє Reuters.

Після нанесення таке татуювання автоматично попереджатиме людину про можливі проблеми зі здоров’ям. Для цього його підключають до пристрою електрокардіограми (ЕКГ) або іншого біосенсору.

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Пристрій надсилатиме на монітор дані про частоту серцевих скорочень пацієнта та інші життєво важливі показники, такі як глюкоза та лактат крові.

Вигляд татуювання. Фото: Reuters

Монітори з даними про здоров’я теоретично можуть розташовуватися де завгодно, включно з домівками пацієнтів.

Саме чорнило є неінвазивним і складається з частинок на основі галію – м’якого сріблястого металу, який також використовується в напівпровідниках та термометрах.

А вкриті платиною вуглецеві нанотрубки допомагають проводити електрику та забезпечити довговічність приладу.

У своїх подальших розробках науковці хочуть взагалі відмовитись від біосенсорів.

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"У майбутньому ми сподіваємося підключити бездротовий чіп, інтегрований із цими чорнилами, щоб ми могли комунікувати або передавати сигнал між нашим тілом і назад до зовнішнього пристрою", – сказав керівник проекту професор Стів Парк.