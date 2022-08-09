Травми ока під час війни: інструкція першої допомоги від МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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9 серпня 2022

Українці частіше отримують травми ока через війну, вибухи та уламки. 

Для того, щоб уникнути наслідків через пошкодження, у Міністерстві охорони здоров'я нагадали про невідкладну першу допомогу.

Медики виділяють три небезпечні травми – це прокол або поріз ока, осколкове поранення та потрапляння хімічних речовин. 

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У разі проколу чи порізу ока треба зробити захисний щиток. Наприклад, з паперового стаканчика – треба обрізати так, щоб воно захищало травмоване око, але не торкалося його. До візиту до лікаря не можна пити знеболювальні, бо вони  розріджують кров і можуть посилити кровотечу.

 Фото: roboriginal / Depositphotos

У разі осколкових поранень очей

  • за можливості знайдіть безпечне місце або укриття;
  • не намагайтеся самостійно видалити сторонні предмети з ока, не тріть та не торкайтеся його;
  • не промивайте око водою, але якщо це необхідно зробити, використовуйте чисту воду;
  • не наносьте на око мазі чи інші засоби.

У разі потрапляння до ока хімічних речовин треба негайно промити його великою кількістю чистої води. Офтальмологи за можливості радять робити це у рукавчиках, щоб не забруднити інше око. 

Після надання першої невідкладної допомоги треба обов'язково звернутися до офтальмолога.

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