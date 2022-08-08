Коли потрібно викликати "швидку"? Пояснення МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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8 серпня 2022

Нерідко українці телефонують за номером 103 у випадку високої температури, однак це не є підставою для виклику медиків.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, за яких умов потрібно викликати швидку медичну допомогу.

У МОЗ навели статистику за минулий тиждень, коли до "швидкої" зателефонували 153 717 разів.

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"26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків", – йдеться в повідомленні.

Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

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Коли варто телефонувати до "103":

  • проблеми з диханням або його відсутність;
  • ознаки масивної кровотечі;
  • біль, відчуття стиснення у грудній клітині;
  • втрата свідомості або її сплутаність;
  • ознаки інфаркту або інсульту.

При цьому під час спілкування диспетчер має виявити підстави для виїзду бригади лікарів, лише після цього медиків направляють до пацієнта.

Якщо ж таких підстав немає, та надається лише консультація телефоном.

Окрім цього пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.

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Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали симптоми COVID-19, через які варто викликати швидку допомогу.

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