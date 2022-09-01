В Україні з’явився чат-бот з інструкціями на випадок хімічної атаки чи аварії

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 вересня 2022

В Україні з’явився Telegram-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти" на випадок хімічної атаки або техногенної аварії.

Його розробили у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки. 

Якщо українцям буде загрожувати хімічна небезпека, у чат-боті мають бути інструкції, як швидко і правильно реагувати.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

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 Фото: rod_julian/Depositphotos

Чат-бот допоможе:

  • дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;
  • виявити ознаки хімічної атаки;
  • отримати алгоритм дій у разі небезпеки;
  • проконтролювати стан домашньої аптечки. 

У МОЗ рекомендують зберегти чат-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти", заздалегідь проглянути його та поділитися ним з рідними, друзями, колегами.

Проєкт створено за підтримки програми "Український фонд швидкого реагування", яку втілює IREX за підтримки Держдепу США та ГО "Асоціація психологічного консультування та травмотерапії".

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Нагадаємо, раніше зоозахисники пояснювали, як врятувати тварин у разі хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві.

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