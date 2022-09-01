В Україні з’явився чат-бот з інструкціями на випадок хімічної атаки чи аварії

В Україні з’явився Telegram-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти" на випадок хімічної атаки або техногенної аварії.
Його розробили у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки.
Якщо українцям буде загрожувати хімічна небезпека, у чат-боті мають бути інструкції, як швидко і правильно реагувати.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
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|Фото: rod_julian/Depositphotos
Чат-бот допоможе:
- дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;
- виявити ознаки хімічної атаки;
- отримати алгоритм дій у разі небезпеки;
- проконтролювати стан домашньої аптечки.
У МОЗ рекомендують зберегти чат-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти", заздалегідь проглянути його та поділитися ним з рідними, друзями, колегами.
Проєкт створено за підтримки програми "Український фонд швидкого реагування", яку втілює IREX за підтримки Держдепу США та ГО "Асоціація психологічного консультування та травмотерапії".
Нагадаємо, раніше зоозахисники пояснювали, як врятувати тварин у разі хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві.
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