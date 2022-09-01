В Україні з’явився чат-бот з інструкціями на випадок хімічної атаки чи аварії

В Україні з’явився Telegram-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти" на випадок хімічної атаки або техногенної аварії.

Його розробили у Науковому центрі превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки.

Якщо українцям буде загрожувати хімічна небезпека, у чат-боті мають бути інструкції, як швидко і правильно реагувати.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.

Чат-бот допоможе:

дізнатися про різні хімічні речовини та навчитися їх розрізняти;

виявити ознаки хімічної атаки;

отримати алгоритм дій у разі небезпеки;

проконтролювати стан домашньої аптечки.

У МОЗ рекомендують зберегти чат-бот "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти", заздалегідь проглянути його та поділитися ним з рідними, друзями, колегами.

Проєкт створено за підтримки програми "Український фонд швидкого реагування", яку втілює IREX за підтримки Держдепу США та ГО "Асоціація психологічного консультування та травмотерапії".

Нагадаємо, раніше зоозахисники пояснювали, як врятувати тварин у разі хімічної атаки чи аварії на хімпідприємстві.