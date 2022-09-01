Як врятувати тварин у разі хімічної атаки чи аварії? Пояснюють зоозахисники

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 вересня 2022

Російські окупанти вже використовували фосфорні боєприпаси, обстрілюючи українські міста, погрожували підірвати склади аміаку та сховища хлору.

Від хімічної зброї страждають не лише люди, а й домашні улюбленці, свійські та дикі тварини.

У зоозахисній організації UAnimals розповіли, як врятувати тварину від ураження різними речовинами у разі хімічної атаки.

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Як врятувати тварин від хімічної атаки чи аварії?

 Фото: podyom/Depositphotos

Насамперед зоозахисники радять зрозуміти, які речовини були застосовані.

Розпізнати їх можна за такими ознаками:

  • Фосфор – яскраве світло, іскри та їдкий білий дим.
  • Аміак – безбарвний газ із різким запахом нашатирного спирту.
  • Хлор – пахне як "хлорка" чи "Доместос", за високої концентрації має жовто-зелений колір.

У всіх випадках обов'язково:

✅ закрити ніс і рот чотирилапого зволоженою тканиною чи ватно-марлевою пов’язкою;

✅ при ураженні аміаком – змочити тканину чи пов’язку 5% розчином оцту чи лимонної кислоти, а при ураженні хлором – 2-5% розчином питної соди;

✅ помити тварину великою кількістю води;

✅ за першої нагоди тварину обов’язково потрібно відвести до ветеринара для огляду. 

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Що потрібно пам’ятати про фосфор, аміак і хлор?

 Фото: mrk3PHOTO/Depositphotos

❗️ Фосфор внаслідок взаємодії з киснем горить, тому гасити його потрібно великою кількістю води чи мокрим піском. 

❗️ Аміак легший за повітря, тому ховатися потрібно у підвалах або підземних укриттях.

✅ Якщо такої можливості немає, потрібно ховатись у ванній кімнаті із включеним душем на розпилення – вода поглинає аміак з повітря. 

❗️ Хлор важчий за повітря, тому у разі аварій з його викидом рятуватися потрібно на верхніх поверхах чи інших підвищеннях. 

"Ми сподіваємося, що нікому з нас не доведеться застосовувати ці поради на практиці. Бережіть себе та своїх улюбленців і допомагайте тим тваринам, які вже постраждали від війни", – наголошують зоозахисники.

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