Як врятувати тварин у разі хімічної атаки чи аварії? Пояснюють зоозахисники

Російські окупанти вже використовували фосфорні боєприпаси, обстрілюючи українські міста, погрожували підірвати склади аміаку та сховища хлору.
Від хімічної зброї страждають не лише люди, а й домашні улюбленці, свійські та дикі тварини.
У зоозахисній організації UAnimals розповіли, як врятувати тварину від ураження різними речовинами у разі хімічної атаки.
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Як врятувати тварин від хімічної атаки чи аварії?
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Насамперед зоозахисники радять зрозуміти, які речовини були застосовані.
Розпізнати їх можна за такими ознаками:
- Фосфор – яскраве світло, іскри та їдкий білий дим.
- Аміак – безбарвний газ із різким запахом нашатирного спирту.
- Хлор – пахне як "хлорка" чи "Доместос", за високої концентрації має жовто-зелений колір.
У всіх випадках обов'язково:
✅ закрити ніс і рот чотирилапого зволоженою тканиною чи ватно-марлевою пов’язкою;
✅ при ураженні аміаком – змочити тканину чи пов’язку 5% розчином оцту чи лимонної кислоти, а при ураженні хлором – 2-5% розчином питної соди;
✅ помити тварину великою кількістю води;
✅ за першої нагоди тварину обов’язково потрібно відвести до ветеринара для огляду.
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Що потрібно пам’ятати про фосфор, аміак і хлор?
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❗️ Фосфор внаслідок взаємодії з киснем горить, тому гасити його потрібно великою кількістю води чи мокрим піском.
❗️ Аміак легший за повітря, тому ховатися потрібно у підвалах або підземних укриттях.
✅ Якщо такої можливості немає, потрібно ховатись у ванній кімнаті із включеним душем на розпилення – вода поглинає аміак з повітря.
❗️ Хлор важчий за повітря, тому у разі аварій з його викидом рятуватися потрібно на верхніх поверхах чи інших підвищеннях.
"Ми сподіваємося, що нікому з нас не доведеться застосовувати ці поради на практиці. Бережіть себе та своїх улюбленців і допомагайте тим тваринам, які вже постраждали від війни", – наголошують зоозахисники.
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