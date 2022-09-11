У МОЗ нагадали базові правила домедичної допомоги у разі інсульту та судом

В умовах повномасштабної війни навички першої медичної допомоги життєво необхідні.
У Міністерстві охорони здоров'я нагадали базові правила допомоги постраждалому.
"У час повномасштабної війни знати як правильно надати першу допомогу та не нашкодити – це необхідність, адже прості знання рятують життя", – наголошують у відомстві.
Базові правила домедичної допомоги, які необхідно знати цивільним:
- надавайте допомогу за умови, що це безпечно для вас. Огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує;
- якщо є можливість, перемістість постраждалого у більш безпечне місце;
- оцініть стан постраждалого: чи він у свідомості, чи дихає. Можна звернутися до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості, проте не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан;
- зверніться за номером "103" для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться у поліцію або ДСНС;
- зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку. Як правильно накладати накладати джгут і зупиняти кровотечу – можна переглянути за посиланням;
- забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення дихання;
- якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Треба покласти постраждалого на спину, закинути йому голову назад і натискати посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину;
- тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків;
- у жодному разі не залишайте постраждалого самого, навіть якщо ви зупинили кровотечу.
|Фото: mrdoomits/Depositphotos
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Домедична допомога у разі інсульту
В умовах війни українці перебувають у стані постійного стресу, який може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб. Зокрема, підвищується ризик виникнення інфарктів та інсультів.
Для інсульту є характерними такі симптоми:
- раптова слабкість, оніміння руки, ноги, половини обличчя;
- порушення мовлення та (або) його розуміння;
- раптова втрата рівноваги, свідомості, порушення координації, запаморочення,
- гострий біль в голові без причини, або після сильного стресу чи фізичного навантаження.
Пам'ятайте головне: при підозрі на інсульт у людини одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.
Якщо постраждалий у свідомості:
- запропонуйте йому зручне положення з піднятою головою,
- не давайте людини пити та їсти,
- наглядайте за постраждалим до приїзду медиків.
Якщо постраждалий без свідомості:
- перевірте наявність дихання,
- якщо дихає, переверніть його у стабільне бокове положення та наглядайте за ним до приїзду "швидкої".
- якщо людина не дихає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію (алгоритм дій вказаний вище).
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Домедична допомога у разі судом
Судома – це довільне скорочення м’яза або групи м’язів, яке, зазвичай, супроводжується різким болем.
Причини виникнення судом можуть бути різні. У МОЗ наголошують – це не тільки епілепсія.
Серед них також:
- механічні ушкодження мозку,
- крововилив в мозок,
- менінгіт,
- енцефаліт,
- гіпо- або гіперглікемія,
- зловживання алкоголем та інше.
Якщо ви стали свідком того, як у людини почалися судоми, одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.
Потім необхідно:
- розмістити постраждалого на рівній поверхні, а йому під голову покласти м'які речі, щоб уникнути травм голови,
- розкрийте йому/їй одяг,
- якщо після припинення судом постраждалий без свідомості, переконайтесь, що він дихає,
- якщо дихання є – поверніть людину у стабільно бокове положення, якщо ні – розпочинайте серцево-легеневу реанімацію (як це зробити – вказано вище).
- наглядайте за постраждалим до приїзду лікарів.
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