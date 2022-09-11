У МОЗ нагадали базові правила домедичної допомоги у разі інсульту та судом

В умовах повномасштабної війни навички першої медичної допомоги життєво необхідні.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали базові правила допомоги постраждалому.

"У час повномасштабної війни знати як правильно надати першу допомогу та не нашкодити – це необхідність, адже прості знання рятують життя", – наголошують у відомстві.

Базові правила домедичної допомоги, які необхідно знати цивільним:

надавайте допомогу за умови, що це безпечно для вас. Огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує;

якщо є можливість, перемістість постраждалого у більш безпечне місце;

оцініть стан постраждалого: чи він у свідомості, чи дихає. Можна звернутися до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості, проте не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан;

зверніться за номером "103" для виклику бригади екстреної медичної допомоги. Якщо необхідно, то зверніться у поліцію або ДСНС;

зупиніть критичні (артеріальні чи венозні) кровотечі. Для цього використайте кровоспинний джгут, турнікет чи тугу пов’язку. Як правильно накладати накладати джгут і зупиняти кровотечу – можна переглянути за посиланням;

забезпечте прохідність дихальних шляхів. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення дихання;

якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з’явились життєві ознаки, варто розпочинати серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Треба покласти постраждалого на спину, закинути йому голову назад і натискати посеред грудної клітини двома руками: основу однієї долоні накрийте другою долонею. Глибина натискання має становити близько 5-6 см. Частота натискань має складати близько 100-120 на хвилину;

тримайте пораненого у стабільно боковому положенні до приїзду медиків;

у жодному разі не залишайте постраждалого самого, навіть якщо ви зупинили кровотечу.

Домедична допомога у разі інсульту

В умовах війни українці перебувають у стані постійного стресу, який може провокувати загострення хронічних серцево-судинних хвороб. Зокрема, підвищується ризик виникнення інфарктів та інсультів.

Для інсульту є характерними такі симптоми:

раптова слабкість, оніміння руки, ноги, половини обличчя;

порушення мовлення та (або) його розуміння;

раптова втрата рівноваги, свідомості, порушення координації, запаморочення,

гострий біль в голові без причини, або після сильного стресу чи фізичного навантаження.

Пам'ятайте головне: при підозрі на інсульт у людини одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.

Якщо постраждалий у свідомості:

запропонуйте йому зручне положення з піднятою головою,

не давайте людини пити та їсти,

наглядайте за постраждалим до приїзду медиків.

Якщо постраждалий без свідомості:

перевірте наявність дихання,

якщо дихає, переверніть його у стабільне бокове положення та наглядайте за ним до приїзду "швидкої".

якщо людина не дихає, розпочніть серцево-легеневу реанімацію (алгоритм дій вказаний вище).

Домедична допомога у разі судом

Судома – це довільне скорочення м’яза або групи м’язів, яке, зазвичай, супроводжується різким болем.

Причини виникнення судом можуть бути різні. У МОЗ наголошують – це не тільки епілепсія.

Серед них також:

механічні ушкодження мозку,

крововилив в мозок,

менінгіт,

енцефаліт,

гіпо- або гіперглікемія,

зловживання алкоголем та інше.

Якщо ви стали свідком того, як у людини почалися судоми, одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.

Потім необхідно: