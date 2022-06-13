Як правильно накладати джгут і зупиняти кровотечу: 5 міфів про домедичну допомогу

Базові знання та вміння правильно надавати домедичну допомогу постраждалим є життєво необхідними, а в умовах повномасштабної війни і поготів.

Проте в екстрених ситуаціях люди часто стають безпорадними, а деякі – мають хибне уявлення про надання першої допомоги потерпілому.

У Міністерстві охорони здоров'я розвіяли п'ять міфів стосовно накладання джгута та зупинки кровотечі.

Реклама:

"Іноді кожна хвилина є вирішальною для порятунку людини", – наголосили у МОЗ.

Тож яких основних помилок припускаються українці під час надання домедичної допомоги?

❌Міф: накладений постраждалому джгут (або турнікет) треба послаблювати.

✅Факт: ніколи не послаблюйте джгут (турнікет). Це небезпечно не лише для здоров’я, але й для життя. Послаблення джгута може призвести до відновлення критичної кровотечі, а для людини, яка знаходиться у стані шоку, втрата навіть незначної кількості крові може бути небезпечною.

Після накладення джгут (турнікет) може безпечно тиснути кінцівку до двох годин. Відносно безпечно – від 2 до 6 годин.

Подбайте, щоб постраждалого, якому накладено джгут (турнікет), обов’язково оглянув медик або людина, яка пройшла відповідну підготовку та знає, чи можна його замінити на інший спосіб контролю кровотечі, і як це правильно зробити.

Реклама:

❌Міф: не можна накладати джгут (турнікет) на гомілку або передпліччя.

У МОЗ зауважили, що раніше вважалося, що анатомічна будова гомілки та передпліччя (судина проходить між кістками) не дозволить зупинити кровотечу шляхом накладення джгута.

✅Факт: кровотеча під час накладання джгута (турнікета) зупиняється внаслідок стискання м’язів, а не через притискання судини до кістки.

Пам’ятайте про правильне накладення джгута – на 3-4 поперечних пальці вище місця рани (крім ділянок суглобів).

❌Міф: накладати джгути (турнікети) небезпечно й шкідливо (нібито може виникнути гангрена та ін.).

✅Факт: джгут (турнікет) завжди можна буде зняти/замінити на інший метод контролю кровотечі, однак не завжди можна встигнути його накласти, бо може бути надто пізно. Накладений на кінцівку джгут (турнікет) дійсно зупиняє кровопостачання кінцівки, і якщо джгут буде накладений занадто довго, то це може призвести до втрати кінцівки.

У МОЗ закликають пам'ятати, що ця маніпуляція рятує життя і необхідна у разі масивної кровотечі. Якщо вчасно цього не зробити, людина може померти протягом 2-3 хвилин. Після накладення джгута (турнікета) постраждалого якнайшвидше повинен оглянути медик.

❌Міф: у разі венозної кровотечі джгут (турнікет) накладається нижче місця рани, а за артеріальної – вище місця рани.

✅Факт: критична кровотеча не диференціюється на артеріальну і венозну, а джгут (турнікет) завжди накладається вище місця рани.

❌Міф: кровотечу з носа можна зупинити, закинувши голову назад.

✅Факт: Під час закидання голови назад кровотеча з носа не припиняється, просто кров не витікає назовні, а потрапляє до шлунку, що може викликати блювоту.

Щоб зупинити кровотечу з носа, необхідно трохи(!) нахилитися вперед, притиснути крило носа з тієї сторони, з якої "кровить", до іншої перегородки та утримувати, доки кровотеча не зупиниться, або до приїзду медиків.