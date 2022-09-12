Яким має бути рівень фізичної активності людини, і як його виміряти

Майже 5 мільйонам смертей на рік можна було б запобігти, якби люди були більш активними.

Що таке рівень фізичної активності і як його виміряти, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.

"Люди, які недостатньо активні, мають на 20–30% більший ризик померти, порівняно з тими, хто активний достатньою мірою. Проте навіть мінімальна фізична активність корисна для здоров’я", – кажуть у відомстві.

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Як виміряють рівень фізичної активності

Потрібно порахувати загальну кількість хвилин помірної або інтенсивної активності на тиждень.

Під час вправ помірної активності сплавлюються від 3,5 до 7 ккал за хвилину. Під час інтенсивних – понад 7 ккал за хвилину.

Оптимальний рівень фізичної активності

Для дорослих – це 150 хвилин помірної фізичної активності, або 75 хвилин інтенсивної на тиждень.

Для дітей від 6 років: 420 хвилин на тиждень.

Що робити, якщо у вас малорухомий спосіб життя?

Намагайтеся приділяти фізичній активності хоча б годину в день. Почніть з прогулянок на вулиці, робіть ранкову зарядку та користуйтеся сходами замість ліфта.

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"Лише 1-2 тренування на тиждень можуть зменшити ризик серцево-судинних захворюваннь і інсульту", – кажуть у МОЗ.