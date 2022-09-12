Яким має бути рівень фізичної активності людини, і як його виміряти

Майже 5 мільйонам смертей на рік можна було б запобігти, якби люди були більш активними.
Що таке рівень фізичної активності і як його виміряти, розповідають у Міністерстві охорони здоров’я.
"Люди, які недостатньо активні, мають на 20–30% більший ризик померти, порівняно з тими, хто активний достатньою мірою. Проте навіть мінімальна фізична активність корисна для здоров’я", – кажуть у відомстві.
Як виміряють рівень фізичної активності
Потрібно порахувати загальну кількість хвилин помірної або інтенсивної активності на тиждень.
|Фото: nd3000/Depositphotos
Під час вправ помірної активності сплавлюються від 3,5 до 7 ккал за хвилину. Під час інтенсивних – понад 7 ккал за хвилину.
Оптимальний рівень фізичної активності
Для дорослих – це 150 хвилин помірної фізичної активності, або 75 хвилин інтенсивної на тиждень.
Для дітей від 6 років: 420 хвилин на тиждень.
Що робити, якщо у вас малорухомий спосіб життя?
Намагайтеся приділяти фізичній активності хоча б годину в день. Почніть з прогулянок на вулиці, робіть ранкову зарядку та користуйтеся сходами замість ліфта.
"Лише 1-2 тренування на тиждень можуть зменшити ризик серцево-судинних захворюваннь і інсульту", – кажуть у МОЗ.
Читайте також: Чому важлива фізична активність під час війни? Поради від ЦГЗ