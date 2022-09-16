Втратив руку і ногу під Ізюмом: львівські лікарі вперше встановили військовому біонічний протез

Нову руку – біонічний протез українського виробництва – отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук.

Її встановили в рамках реабілітаційної програми "Незламні".

Це вперше фахівці Першого медоб'єднання Львова самостійно провели протезування українському військовому.

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Михайло пішов служити у 2016 році, був на Донбасі, у березні його підрозділ відправили на Харківщину під Ізюм.

Фото: Ірина Заславець

Одного ранку після нічного чергування військовий прокинувся через обстріли – на їхню позицію прямував танковий взвод з 16 машин.

Михайло побіг допомагати побратимам та підірвався на міні. Зізнається: думав, що вже загинув.

"Ще до війни Міша вирішив – смерть краще за каліцтво. Тому, коли побачив, що немає руки і розтрощена нога, дістав гранату. Скористатися нею не дали побратими.

До місця евакуації вони кількам кілометрів тягнули Мішу під обстрілами, ризикуючи життям. І він вирішив жити далі, жити так, щоб не соромно було перед побратимами, тими, хто його врятував", – розповіла директорка з розвитку медустанови Ірина Заславець.

Коли лікарі зробили протез ноги, Михайло наступного дня попри біль пройшов півтора кілометра.

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"Нині Міша ходить швидше за мене. Хоче бігати. І я точно знаю, що він побіжить. Протезист Назар це підтверджує. Каже: за всі 18 років роботи цей хлопець показує найкращі результати. Бо хоче жити на повну. Ще й закохався. У переселенку з Краматорська", – продовжує розповідь Ірина.

Для того, щоб повернутися до максимально звичного життя, Михайло шукав можливості отримати біонічний протез для руки.

Лікарі у реабілітаційному центрі "Незламні" безоплатно встановили протез, який рухається завдяки міосенсорам.

"Міша скорочує м’яз на ампутованій кінцівці та рука реагує. Цей протез хлопець називає "квитком у життя", – пояснює Ірина.

Кінцівку розробили українські стартапери з Esper Bionic.

"Українські лікарі відновлять кожного українця, який постраждав від війни, у наших українських лікарнях. Це мета, яку ми ставимо перед собою у Центрі "Незламні".

Ми щодня до неї йдемо, розвиваючи протезування, реконструктивну хірургію, ортопедію, систему реабілітації – як фізичної, так і психологічної. Ми створюємо найкращу медицину для наших незламних людей", – каже Олег Самчук, генеральний директор Першого медоб'єднання Львова.

Він додав, що медики прагнуть наразі підняти рівень протезування в Україні, аби нові руки та ноги можна було отримати у рідній державі, а не їхати за кордон.