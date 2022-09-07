5-річній дівчинці, яка втратила ногу під час обстрілу росіян на Херсонщині, встановили протез

На початку травня російська ракета влучила у будинок на Херсонщині, де жила 5-річна Марина з батьками. Її доставили до лікарні у Кривому Розі, де дівчинці ампутували ногу вище коліна.

У травні дівчину перевели в столичний "Охматдит", де й почалась реабілітація.

Впродовж трьох місяців медики психологічно та фізично готували дитину до протезування. Вони допомогли зміцнити м’язи тіла, підготувати ніжку, навчити тримати координацію на одній нозі та вільно переміщуватися у просторі.

"Перед протезуванням дитини необхідно, щоб усе її тіло було готове до цього. Нам необхідно було зміцнити м’язовий корсет, правильно сформувати куксу за допомогою бандажів.

Щодня ми збільшували навантаження та час занять. Дитина, яка постійно лежала, тепер вільно тримає координацію, пересувається по палаті, стрибає, самостійно може сісти в коляску", – розповідає реабілітолог Назар Борознюк.

Фото: "Охматдит"

Найважче було подолати страх ходити на протезі. Тому з Мариною та її рідними від першого дня працює психолог.

"Під час занять з Мариною ми систематично використовуємо метод когнітивно-поведінкової терапії для формування позитивних установок на майбутню реабілітацію, формування мрій та планів.

З родиною постійно проводиться сімейна терапія, як підґрунтя майбутнього одужання Марини",— розповідає психологиня Тетяна Підкова.

Вона додає, що також використовує підходи арттерапії. Разом з дівчинкою вони малюють, ліплять, вирізають, творять красу. Це допомагає знизити рівень тривожності.

Зараз 5-річна дитина вільно переміщується на навчальному протезі, навіть без милиць, хоча спершу боялась навіть вдягнути.

Лікарі додають, що дівчинка навіть дала йому ім'я – Кеша.

Марина на протезі

"Головне завдання зараз — вільно навчитися ходити. Вже за місяць Марині зроблять новий косметичний постійний протез, на якому вона і буде ходити перший рік", – розповіли у клініці "Охматдит".

Батьки вирішили протезувати дитину в Україні, аби мати можливість постійної допомоги реабілітолога та протезиста.

"Складність протезування та реабілітації дівчинки полягає в тому, що дитина щорічно потребує нового протезу (можливо навіть частіше), адже вона безперервно росте. Лише за три місяці перебування в лікарні Марина виросла на 3 см", – додають у лікарні.

До речі, територію, де жила родина, вже звільнили від окупації. Але, на жаль, будинок сім'ї зруйновано майже вщент – у нього влучили 5 снарядів.