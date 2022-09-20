У Києві в метро навчатимуть надавати домедичну допомогу

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 вересня 2022

У Києві в метро для всіх охочих проведуть курси домедичної допомоги від досвідчених лікарів.

Ініціатива від міської влади проходитиме одразу на 15 станціях метрополітену, повідомили в КМДА.

Тренінги організують 23 та 24 вересня, інструкторами є працівники київських "швидких", щодня і мають досвід підготовки домедичної допомоги.

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Тренінги проходитимуть:

  • 23.09 – із 13:00 до 17:00;
  • 24.09 – із 11:00 до 15:00.
Фото: pixelaway/Depositphotos

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"Локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходить тисячі киян та гостей міста. 

До того ж, це безпечне місце під час повітряних тривог", –  каже директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Зокрема, учасники матимуть змогу навчитись зупиняти масивні кровотечі, робити базову серцево-легеневу реанімацію та відновлення прохідності дихальних шляхів при потраплянні до них стороннього тіла.

Станції, на яких проходитимуть тренінги:

  • "Університет" (проміжний вестибюль);
  • "Дружби народів" (перехід);
  • "Шулявка" (проміжний вестибюль);
  • "Арсенальна" (проміжний вестибюль);
  • "Печерська" (проміжний вестибюль);
  • "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
  • "Олімпійська" (проміжний вестибюль);
  • "Палац України" (вестибюль перед турнікетом);
  • "Політехнічний інститут" (торець платформи);
  • "Театральна" (перехід);
  • "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
  • "Позняки" (балкон над платформою);
  • "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);
  • "Тараса Шевченка" (біля кас);
  • "Лук’янівська" (торець платформи).

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