У Києві в метро навчатимуть надавати домедичну допомогу

У Києві в метро для всіх охочих проведуть курси домедичної допомоги від досвідчених лікарів.
Ініціатива від міської влади проходитиме одразу на 15 станціях метрополітену, повідомили в КМДА.
Тренінги організують 23 та 24 вересня, інструкторами є працівники київських "швидких", щодня і мають досвід підготовки домедичної допомоги.
Тренінги проходитимуть:
- 23.09 – із 13:00 до 17:00;
- 24.09 – із 11:00 до 15:00.
|Фото: pixelaway/Depositphotos
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"Локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходить тисячі киян та гостей міста.
До того ж, це безпечне місце під час повітряних тривог", – каже директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
Зокрема, учасники матимуть змогу навчитись зупиняти масивні кровотечі, робити базову серцево-легеневу реанімацію та відновлення прохідності дихальних шляхів при потраплянні до них стороннього тіла.
Станції, на яких проходитимуть тренінги:
- "Університет" (проміжний вестибюль);
- "Дружби народів" (перехід);
- "Шулявка" (проміжний вестибюль);
- "Арсенальна" (проміжний вестибюль);
- "Печерська" (проміжний вестибюль);
- "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- "Олімпійська" (проміжний вестибюль);
- "Палац України" (вестибюль перед турнікетом);
- "Політехнічний інститут" (торець платформи);
- "Театральна" (перехід);
- "Площа Льва Толстого" (вестибюль перед турнікетом);
- "Позняки" (балкон над платформою);
- "Героїв Дніпра" (вестибюль перед турнікетом);
- "Тараса Шевченка" (біля кас);
- "Лук’янівська" (торець платформи).
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