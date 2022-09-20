У Києві в метро навчатимуть надавати домедичну допомогу

У Києві в метро для всіх охочих проведуть курси домедичної допомоги від досвідчених лікарів.

Ініціатива від міської влади проходитиме одразу на 15 станціях метрополітену, повідомили в КМДА.

Тренінги організують 23 та 24 вересня, інструкторами є працівники київських "швидких", щодня і мають досвід підготовки домедичної допомоги.

Тренінги проходитимуть:

23.09 – із 13:00 до 17:00;

24.09 – із 11:00 до 15:00.

"Локацією для проведення коротких майстер-класів із домедичної допомоги було обрано метрополітен, станціями якого щодня проходить тисячі киян та гостей міста.

До того ж, це безпечне місце під час повітряних тривог", – каже директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Зокрема, учасники матимуть змогу навчитись зупиняти масивні кровотечі, робити базову серцево-легеневу реанімацію та відновлення прохідності дихальних шляхів при потраплянні до них стороннього тіла.

Станції, на яких проходитимуть тренінги: