Pfizer надасть до 6 млн курсів таблеток проти COVID-19 132 країнам світу

Фармацевтична компанія Pfizer надасть до 6 мільйонів курсів противірусного препарату для лікування коронавірусу 132 країнам із низьким і середнім рівнем доходу. Йдеться про Paxlovid.

Про це компанія заявила 22 вересня.

У Pfizer очікують, що препарат Paxlovid буде доступним вже у 2022 році, за умови дозволу місцевих регуляторних органів кожної зі 132 країн, які мають право на отримання гранту, визначених "Глобальним фондом" на основі класифікації:

за рівнем доходу,

за ситуацією із захворюваністю.

"Ця угода з Глобальним фондом є критично важливим кроком, який покращить справедливий доступ до ліків для пацієнтів із високим ризиком (захворіти на COVID-19) у країнах із низьким і середнім рівнем доходу", – підкреслив голова правління і головний виконавчий директор компанії Pfizer Альберт Бурла.

Paxlovid є препаратом прямої дії, який знижує ризик важкого перебігу хвороби. Особливість ліків, зокрема, у таблетованій формі, що полегшує прийом. Також цей препарат не вимагає особливих умов зберігання. Здебільшого Paxlovid призначають пацієнтам із груп ризику, щоб запобігти ускладненням під час захворювання.

У Pfizer заявили, що угода про постачання препарату є частиною стратегії компанії у сприянні "справедливому доступу до перорального лікування коронавірусу".

Компанія уклала угоду з кількома виробниками генеричних препаратів про виробництво Paxlovid за нижчою ціною для країн, що розвиваються.

Глобальний фонд є частиною партнерства "Прискорений доступ до лікування COVID-19" (ACT-A), яке об'єднує зусилля урядів та неурядових організацій, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я, з метою закупівлі тестів, лікування та вакцин для країн з низьким рівнем доходу.

"Після стількох втрат, спричинених COVID-19, ми повинні продовжувати прискорювати доступ до Paxlovid як засобу лікування для пацієнтів з груп високого ризику в усіх регіонах світу, а також до програм тестування та лікування, які допомагають швидко отримати лікування тим, хто його потребує", – заявив Альберт Бурла.

Зазначимо, Україна належить до країн, що розвиваються.

15 вересня МОЗ розподілило між регіонами України понад 124 тисячі упаковок ліків Paxlovid від компанії Pfizer.

Нагадаємо, у Київ завезли майже 47 тисяч доз вакцини Pfizer.