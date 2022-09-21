У Київ завезли майже 47 тис. доз вакцини Pfizer

Київ отримав 46,8 тис. доз COVID-вакцини Pfizer.
Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я міста Києва.
За словами очільниці департаменту Валентини Гінзбург, наразі 80% вакцинації проти COVID-19 – це введення бустерних доз.
То ж тепер мешканці столиці можуть щепитися Pfizer, який розподілений на медичні заклади.
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"Вакцинуватися проти COVID-19 можна у центрах первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-діагностичних центрах, а також у центрах масової вакцинації у ТРЦ "Gulliver", "River Mall", "Універмаг "Україна", – каже Валентина Гінзбург.
Окрім того, на базі комунальних закладів охорони здоров’я працюють мобільні бригади, які за заявками можуть виїжджати на вакцинацію колективів.
Нагадаємо, у Києві різко зросла захворюваність на COVID-19. Також Міністерство охорони здоров’я нещодавно дозволило друге бустерне щеплення для всіх охочих.
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