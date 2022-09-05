В Україні 10% бригад швидкої допомоги готуються реагувати на ядерну та хімічну загрози

Яна Осадча журналіст
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5 вересня 2022

В Україні 10% бригад екстреної медицини перелаштували на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

Йдеться про спеціально облаштовані бригади, які мають або антидоти, або костюми, або засоби індивідуального захисту для надання допомоги постраждалим в зоні ураження.

"Повністю бути готовими, наприклад, до застосування зброї масового ураження, майже неможливо. Зараз ми більше фокусуємось на тому, щоб підготувати систему, аби вона могла швидко виявляти будь-які ризики", – каже він.

 Фото: kaninstudio/Depositphotos

Зокрема в низці регіонів уже пройшли тренінги  для регіональних фахівців щодо дозиметрії і радіаційного захисту. Основна функція таких фахівців – забезпечити ефективне реагування в області.

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Кузін розповів, що у Дніпрі були проведені навчання, під час яких відпрацьовували евакуацію населення у випадку аварійної ситуації на Запорізькій АЕС.

Він також зазначив, що наразі кожна громада встановлює свої схеми оповіщення населення – від гучномовців до дворових чатів або оголошень.

Кузін порадив жителям прифронтових або окупованих територій звернутися до місцевої влади і з’ясувати, який саме тип інформування там працює.

Нагадємо, ми писали про те, що потрібно мати вдома, аби захиститися від радіації.

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