Втратила руку в Бучі: 9-річна дівчинка з Гостомеля отримала унікальний протез

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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3 вересня 2022

9-річна Саша Філіпчук, яка сильно постраждала від дій російських окупантів у Бучі, отримала унікальний протез у США.

За допомогою нього дівчинка фактично отримала нову руку, адже вона тепер може знову згинати пальці, розповіла перша леді Олена Зеленська.

"Тепер Саші потрібно навчитися керувати протезом. Але я впевнена: вона впорається. 

Бо ця мужня дівчинка стійко витримала таку кількість випробувань, що сльози навертаються на очі, коли бачиш, як вона з усмішкою пробує рухати пальчиками", – написала вона.

Фото: Unlimited Tomorrow

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Протез з назвою TrueLimb є найлегшим у світі – це унікальна розробка клініки у Нью-Йорку Unlimited Tomorrow, яка надала його безкоштовно.

9-річна Саша потрапила під обстріл окупантів коли разом із сім'єю евакуювалась із Гостомеля.

Дівчинка вимушена було ховатись від окупантів у Бучі разом із мамою, саме там вона отримала поранення.

У серпні її відправили на протезування до США, де в межах ініціативи Unlimited Tomorrow Global Initiative (UTGI) їй безкоштовно надали протез.

Протези виготовляє американська компанія Unlimited Tomorrow. Компанія разом з партнерами Singularity University, фондом Red Line Ukraine Foundation та агенцією TABASCO запустили  проєкт, щоби забезпечити протезами 100 українців, які постраждали у війні.

"Саша з родиною полетить до Канади, поки в Україні ще небезпечно. І я бажаю їй, щоб на цьому весь жах пережитого залишився позаду.

 Бо Саша, як і всі українські діти, заслуговує на повноцінне життя без болю й обмежень", – каже Зеленська.

Нагадаємо, українські діти, які втратили кінцівки внаслідок російських обстрілів, можуть поїхати на протезування та реабілітацію в США.

Лікування українців відбувається завдяки програмі "Незламні" за ініціативою Українського дому у Вашингтоні та під патронатом першої леді.

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