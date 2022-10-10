Як викликати швидку у Києві, якщо не працює "103". Список номерів

Департамент охорони здоров'я Київської міської адміністрації надав список номерів телефонів, за якими можна викликати швидку допомогу у столиці.
Скориститися номерами можна, якщо номер "103" не працюватиме або будуть перебої на лінії.
Медиків можна викликати за номерами:
- 0672481446;
- 0672481439;
- 0672481438;
- 0672481436;
- 0672481437;
- 0672481435;
- 0672481434;
- 0672481403;
- 0674116176.
|Фото: pixelaway/Depositphotos
Якщо ви потребуєте психологічної допомоги, то можна звернутися за одним із номерів "гарячих ліній" психологічної підтримки, які опублікувало Міністерство охорони здоров’я:
- 0 800 505 201 – "Гаряча лінія" МОЗ;
- 1547 – Урядова лінія;
- 0 800 33 20 29 – Лінія допомоги для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду;
- 1548 – Лінія Мінреінтеграції;
- 0 800 100 102 – Лінія Національної психологічної асоціації;
- 0 800 210 160 – Лінія міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді";
- (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи;
- 0 800 211 444 – Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції
- 7333 – Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine;
- 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного); 116 123 (з мобільного) – Лінія ГО "Ла Страда-Україна"
Нагадаємо, раніше ми писали, як поводитися під час обстрілів і що треба знати про укриття.
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