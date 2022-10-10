Як викликати швидку у Києві, якщо не працює "103". Список номерів

Яна Осадча журналіст
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10 жовтня 2022

Департамент охорони здоров'я Київської міської адміністрації надав список номерів телефонів, за якими можна викликати швидку допомогу у столиці. 

Скориститися номерами можна, якщо номер "103" не працюватиме або будуть перебої на лінії.

Медиків можна викликати за номерами:

  • 0672481446;
  •  0672481439;
  • 0672481438;
  • 0672481436;
  • 0672481437;
  • 0672481435;
  • 0672481434;
  • 0672481403;
  •  0674116176.
 Фото: pixelaway/Depositphotos

Якщо ви потребуєте психологічної допомоги, то можна звернутися за одним із номерів "гарячих ліній" психологічної підтримки, які опублікувало Міністерство охорони здоров’я:

  • 0 800 505 201 – "Гаряча лінія" МОЗ;
  • 1547 – Урядова лінія;
  • 0 800 33 20 29 – Лінія допомоги для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду;
  • 1548 – Лінія Мінреінтеграції;
  • 0 800 100 102 – Лінія Національної психологічної асоціації;
  • 0 800 210 160 – Лінія міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді";
  • (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 – Лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи;
  • 0 800 211 444 – Лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції
  • 7333 – Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine;
  • 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного); 116 123 (з мобільного) – Лінія ГО "Ла Страда-Україна"

Нагадаємо, раніше ми писали, як поводитися під час обстрілів і що треба  знати про укриття.

Читайте також: За який час має приїжджати швидка під час воєнного стану? Відповідь МОЗ


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