Як отримати паліативну допомогу безкоштовно? Пояснення від НСЗУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 жовтня 2022

Паліативна допомога є підходом для покращення якості життя людей, які стикнулись із важким чи невиліковним захворюванням.

Така допомога входить у Програму медичних гарантій і є безоплатною для пацієнтів в Україні, повідомляють в Національній службі здоров'я України.

Паліатив – це не лише знеболення, ця допомога включає спостереження за пацієнтом, турботу про психологічний, правильний режим харчування, необхідні аналізи чи обстеження та реабілітацію.

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Також таке лікування передбачає полегшення страждань, адекватні лікувальні заходи, психологічну підтримку рідних пацієнта.

Фото: photographee/Depositphotos

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Як отримати паліативну допомогу

В Україні пацієнти можуть отримати паліативну допомогу незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Паліатив можна отримати у будь-якому медичному закладі України, в якого є договір з НСЗУ.

Призначається паліативна допомога за направленням сімейного лікаря, який оцінює потребу людини у ній, направлення зокрема можна отримати дистанційно телефоном.

Цю допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати у будь-якого сімейного лікаря, без укладення з ним декларації.

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Окрім цього українці можуть звернутися за направленням у найближчий заклад первинної допомоги. Адреси таких закладів у конкретні області чи місті можна отримати за телефоном контакт-центру 16-77.

На додачу пацієнт може обирати перебування у стаціонар, чи допомогу вдома від мобільної паліативної бригади.

В стаціонарі або вдома пацієнт отримує безоплатно:

  • лікування симптомів захворювання;
  • знеболення;
  • дихальну підтримку та медичне харчування;
  • психологічну допомогу;
  • навчання родини догляду за людиною та запобіганню ускладнень.

У випадку лікування вдома мобільна паліативна бригада контактує з пацієнтом не менш ніж раз на тиждень – відвідує або спілкується дистанційно. У такому випадку для хворих лікарні мають цілодобовий контактний номер.

Паліативні мобільні бригади надають майже всі ті ж послуги вдома у пацієнта, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні.

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