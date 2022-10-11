Як отримати паліативну допомогу безкоштовно? Пояснення від НСЗУ

Паліативна допомога є підходом для покращення якості життя людей, які стикнулись із важким чи невиліковним захворюванням.

Така допомога входить у Програму медичних гарантій і є безоплатною для пацієнтів в Україні, повідомляють в Національній службі здоров'я України.

Паліатив – це не лише знеболення, ця допомога включає спостереження за пацієнтом, турботу про психологічний, правильний режим харчування, необхідні аналізи чи обстеження та реабілітацію.

Також таке лікування передбачає полегшення страждань, адекватні лікувальні заходи, психологічну підтримку рідних пацієнта.

Як отримати паліативну допомогу

В Україні пацієнти можуть отримати паліативну допомогу незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Паліатив можна отримати у будь-якому медичному закладі України, в якого є договір з НСЗУ.

Призначається паліативна допомога за направленням сімейного лікаря, який оцінює потребу людини у ній, направлення зокрема можна отримати дистанційно телефоном.

Цю допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати у будь-якого сімейного лікаря, без укладення з ним декларації.

Окрім цього українці можуть звернутися за направленням у найближчий заклад первинної допомоги. Адреси таких закладів у конкретні області чи місті можна отримати за телефоном контакт-центру 16-77.

На додачу пацієнт може обирати перебування у стаціонар, чи допомогу вдома від мобільної паліативної бригади.

В стаціонарі або вдома пацієнт отримує безоплатно:

лікування симптомів захворювання;

знеболення;

дихальну підтримку та медичне харчування;

психологічну допомогу;

навчання родини догляду за людиною та запобіганню ускладнень.

У випадку лікування вдома мобільна паліативна бригада контактує з пацієнтом не менш ніж раз на тиждень – відвідує або спілкується дистанційно. У такому випадку для хворих лікарні мають цілодобовий контактний номер.

Паліативні мобільні бригади надають майже всі ті ж послуги вдома у пацієнта, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні.