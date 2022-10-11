Як отримати паліативну допомогу безкоштовно? Пояснення від НСЗУ

Паліативна допомога є підходом для покращення якості життя людей, які стикнулись із важким чи невиліковним захворюванням.

Така допомога входить у Програму медичних гарантій і є безоплатною для пацієнтів в Україні, повідомляють в Національній службі здоров'я України.

Паліатив – це не лише знеболення, ця допомога включає спостереження за пацієнтом, турботу про психологічний, правильний режим харчування, необхідні аналізи чи обстеження та реабілітацію.

Реклама:

Також таке лікування передбачає полегшення страждань, адекватні лікувальні заходи, психологічну підтримку рідних пацієнта.

Як отримати паліативну допомогу

В Україні пацієнти можуть отримати паліативну допомогу незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Паліатив можна отримати у будь-якому медичному закладі України, в якого є договір з НСЗУ.

Призначається паліативна допомога за направленням сімейного лікаря, який оцінює потребу людини у ній, направлення зокрема можна отримати дистанційно телефоном.

Цю допомогу внутрішньо переміщені особи можуть отримати у будь-якого сімейного лікаря, без укладення з ним декларації.

Реклама:

Окрім цього українці можуть звернутися за направленням у найближчий заклад первинної допомоги. Адреси таких закладів у конкретні області чи місті можна отримати за телефоном контакт-центру 16-77.

На додачу пацієнт може обирати перебування у стаціонар, чи допомогу вдома від мобільної паліативної бригади.

В стаціонарі або вдома пацієнт отримує безоплатно:

лікування симптомів захворювання;

знеболення;

дихальну підтримку та медичне харчування;

психологічну допомогу;

навчання родини догляду за людиною та запобіганню ускладнень.

У випадку лікування вдома мобільна паліативна бригада контактує з пацієнтом не менш ніж раз на тиждень – відвідує або спілкується дистанційно. У такому випадку для хворих лікарні мають цілодобовий контактний номер.

Паліативні мобільні бригади надають майже всі ті ж послуги вдома у пацієнта, крім тих, для яких потрібна безпосередня присутність у лікарні.