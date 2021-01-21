МОЗ придумав, як ефективніше діагностувати та лікувати рак в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я розробили національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року.

Окремими цілями стратегії є реабілітація та паліативна допомога.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 21 січня.

"Захворюваність та смертність спричинені онкологічними захворюваннями можна знизити шляхом загальнодержавного системного підходу до профілактики раннього виявлення, доступної діагностики та лікування.

Для реалізації такого підходу було розроблено проєкт національної стратегії контролю онкологічних захворювань до 2030 року", – зазначив Максим Степанов.

За його словами, під час розробки стратегії були враховані рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, в також були залучені пацієнтські організації.

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Реалізувати національну стратегію у відомстві планують протягом 2021-2030 року.

Наразі стратегія вже завершена і найближчим часом вона буде опублікована на громадське обговорення.

Очільник МОЗ назвав ключові пункти, що передбачено стратегією і які цілі вона ставить:

1. Первинна профілактика онкологічних захворювань шляхом зниження впливу факторів ризику та покращення поінформованості населення.

Імунізація населення від канцерогенних вірусів, як гепатит C, вірус папіломи людини.

2. Популяризація здорового образу життя.

25% онкологічних захворювань є наслідком тютюнопаління, а 20% – наслідками надмірної ваги.

3. Раннє виявлення онкологічних захворювань.



Понад 35% українців дізнаються про онкозахворювання на 3-4 стадії.

4. Психологічна підтримка на всіх етапах діагностики та лікування.



Психологічна, фізична та соціальна реабілітація пацієнтів онкологічного профілю.

5. Удосконалена система реєстрації раку, лікувальних заходів та результатів спостереження за пацієнтами онкологічного профілю для відстеження динаміки та оцінки результатів контролю онкологічних захворювань.

6. Підвищення рівня професійної освіти лікарів, середнього медичного персоналу, інших медичних працівників та працівників з немедичною освітою з метою раціонального збільшення кількості та якості кадрових ресурсів.

7. Проведення наукових досліджень, зокрема клінічних з подальшим використанням результатів для контролю онкологічних захворювань.

8. Паліативна допомога онкохворим пацієнтам та підтримка їхніх доглядників на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Передбачає доступ до послуг паліативної допомоги на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Створення нових спеціальностей, таких як лікар паліативної допомоги, медична сестра паліативної допомоги та відповідних навчальних програм.

Міністр зазначив, що під цю стратегію уже є розроблений план покрокових короткострокових та довгострокових заходів.

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