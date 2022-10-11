КМДА просить перенести планові візити до лікарень через загрозу ракетних ударів

Через загрозу ракетних ударів з боку РФ влада Києва простить відтермінувати планові візити до столичних лікарень.

Із такою рекомендацією до містян звернулася директорка Департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург.

Попри це медичні заклади у місті продовжують працювати, разом із кабінетами невідкладної медичної допомоги.

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"У разі оголошення повітряної тривоги медичний персонал амбулаторних закладів, а також пацієнти, які на той момент перебувають у будівлі, мають перейти в укриття. Будь-які неекстрені медичні маніпуляції припиняються", – сказала Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що екстрена медична допомога у Києві продовжує працювати у звичному режимі.

За словами чиновниці, бували випадки, коли просто під час повітряних тривог мами приводили дітей на масаж, на плановий огляд до педіатра, а літні люди йшли до лікарів вимірювати тиск.

"Зазвичай я завжди звертаюся до людей із рекомендацією приходити до медиків, не очікуючи загострення стану здоров’я. Але сьогодні дуже прошу за можливості зв’язуватися з лікарем дистанційно", – зазначила вона.

за потреби дистанційно можна проконсультуватись із лікарем, з яким підписано декларацію.

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Окрім цього, кияни можуть цілодобово отримати медичну пораду за номером (044) 235-01-01.