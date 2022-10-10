У МОЗ нагадали основні правила першої допомоги постраждалим

Україна 10 жовтня зазнала масованих ракетних обстрілів з боку РФ. Лише у Києві 5 людей загинуло та понад 50 – поранено.

У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям, як надавати першу медичну допомогу постраждалим.

"Маємо зберігати спокій та бути готовими до будь-якої ситуації. Нагадуємо основні правила домедичної допомоги для цивільних", – пишуть у пресслужбі МОЗ.

Передусім пам'ятайте: надавати домедичну допомогу варто лише за умови, що це не загрожує вашій безпеці. Для цього огляньте місце події та переконайтесь, що вам нічого не загрожує. Якщо маєте можливість, перемістіть постраждалого у більш безпечне місце.

✅Оцініть стан постраждалого – перевірте, чи він у свідомості, чи дихає. Якщо у постраждалого в роті є сторонні предмети, рвотні маси, приберіть їх для відновлення дихання. Зверніться до людини із запитанням, щоб визначити чи вона у свідомості.

При цьому не натискайте на частини тіла пораненого для того, щоб визначити його стан.

"Нормальне дихання – це не менше 2-3 видихів за період часу, коли ви можете вголос порахувати від 501 до 510 (10 сек)", – відзначають у МОЗ.

Якщо постраждалий у свідомості, то нагальної необхідності перевіряти пульс та дихання одразу немає.

✅Зверніться за номером "103" для виклику бригади екстреної медичної допомоги.

Якщо необхідно, то зверніться до інших екстрених служб – у поліцію або Державну службу з надзвичайних ситуацій.

✅Якщо постраждалий має кровотечу, спробуйте зупинити її, використовуючи кровоспинний джгут/турнікет або тугу пов'язку.

Як користуватися джгутом/турнікетом:

накладайте кровоспинний джгут/турнікет на кінцівку максимально високо. Правильно накладений кровоспинний джуг/турнікет передбачає, що кровотеча зупинена;

зафіксуйте час накладення джгута/турнікету;

за відсутності засобів для зупинки кровотечі, тисніть на рану.

важливо: не переставайте тиснути на рану до приїзду медиків чи накладення кровоспинного джгута/турнікета.

Якщо навіть після зупинки кровотечі та забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого не з'явились ознаки життя, розпочинайте серцево-легеневу реанімацію (СЛР). Для цього покладіть постраждалого на спину і тисніть посеред грудної клітини двома руками, накривши основу однієї долоні другою долонею. Глибина натискання має становити 5-6 см. Частота натискань має складати 100-120 на хвилину.

Якщо постраждалий без свідомості, тримайте його у стабільному боковому положенні до приїзду бригади "швидкої". У жодному разі не залишайте постраждалого самого.

"Навіть якщо ви зупинили кровотечу, поранений у свідомості може захотіти зняти джгут чи турнікет, адже йому боляче", – наголошують у МОЗ.