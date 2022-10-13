В Україні запустили гарячу лінію для підтримки чоловіків: контакти

В Україні запрацювала цілодобова анонімна гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків.
Зателефонувати можна за номерами: 2345* (для абонентів Vodafone та Lifecell) або +38 (067) 752 23 45 (для абонентів "Київстар").
Про це повідомляє Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).
Чоловіки можуть звертатися на лінію з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.
"Фахівці допоможуть стабілізувати емоційний стан і знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій", – йдеться у повідомленні.
|Фото: UNFPA
За результатами опитування UNFPA серед чоловіків, 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді.
"Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою", – каже програмна менеджерка UNFPA Олеся Компанієць.
Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не може адаптуватися до стресових ситуацій та їх наслідків.
Лінія є анонімною, тож персональні дані тих, хто звернувся по допомогу, не збиратимуться.
Ініціативу реалізовано Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО "Інноваційні соціальні рішення".
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