В Україні запустили гарячу лінію для підтримки чоловіків: контакти

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
22906
13 жовтня 2022

В Україні запрацювала цілодобова анонімна гаряча лінія психологічної підтримки для чоловіків.

Зателефонувати можна за номерами: 2345* (для абонентів Vodafone та Lifecell) або +38 (067) 752 23 45 (для абонентів "Київстар").

Про це повідомляє Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA).

Реклама:

Чоловіки можуть звертатися на лінію з будь-яких питань, що викликають стрес: проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву тощо.

"Фахівці допоможуть стабілізувати емоційний стан і знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій", – йдеться у повідомленні.

 Фото: UNFPA

За результатами опитування UNFPA серед чоловіків, 90% респондентів не мали досвіду звернення за професійною психологічною підтримкою у будь-якому вигляді.

"Чоловіки в Україні часто живуть з думкою, що мають вирішувати свої проблеми самостійно. Через це вони не звертаються за професійною допомогою", –  каже програмна менеджерка UNFPA Олеся Компанієць.

Водночас майже кожен третій українець перебуває у стані значного дистресу, при якому людина не може адаптуватися до стресових ситуацій та їх наслідків.

Реклама:

Лінія є анонімною, тож персональні дані тих, хто звернувся по допомогу, не збиратимуться. 

Ініціативу реалізовано Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за підтримки уряду Великої Британії у співпраці з ГО "Інноваційні соціальні рішення".

Читайте також: В Україні запускають гарячу лінію для підтримки сімей і соцпрацівників. Контакти


Реклама:


Реклама:
 2078
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2937
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20736
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій