В Україні запускають гарячу лінію для підтримки сімей і соцпрацівників. Контакти

Громадська спілка "Українська мережа за права дитини" спільно з UNICEF Ukraine запускає гарячу лінію для підтримки дітей, сімей і соцпрацівників.
Про це "УП Життя" повідомили організатори ініціативи.
"Мета гарячої лінії – надавати інформаційну підтримку сім’ям з дітьми, переадресовувати на них тих, хто реально може допомогти, супроводжувати людей в їхній проблемі", – кажуть вони.
Отримати допомогу можуть:
|Фото: Rawpixel/Depositphotos
- прийомні та опікунські сім’ї;
- патронатні родини;
- дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);
- сім’ї в складних сімейний обставинах, зокрема, ті, що виховують дитину з інвалідністю;
- будь-які сім’ї з дітьми, які потребують допомоги.
Також на лінію можуть звертатися спеціалісти:
- соціальні працівники, фахівці соціальної роботи (ФСР);
- працівники Служб у справах дітей (ССД);
- працівники інших структур, які супроводжують сім’ї та опікуються дітьми в інтернатних закладах.
Лінія підтримки працюватиме щоденно з 8.00 до 20.00
Телефонувати потрібно за такими номерами:
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Київстар
+38067-567-98-45
+38096-990-54-50
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Lifecell
+38063-661-42-52
+38063-399-45-92
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Vodafonе
+38095-327-15-21
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