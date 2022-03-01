В Україні запускають гарячу лінію для підтримки сімей і соцпрацівників. Контакти

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 березня 2022

Громадська спілка "Українська мережа за права дитини" спільно з UNICEF Ukraine запускає гарячу лінію для підтримки дітей, сімей і соцпрацівників.

Про це "УП Життя" повідомили організатори ініціативи.

"Мета гарячої лінії – надавати інформаційну підтримку сім’ям з дітьми, переадресовувати на них тих, хто реально може допомогти, супроводжувати людей в їхній проблемі", – кажуть вони.

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Отримати допомогу можуть: 

 Фото: Rawpixel/Depositphotos
  • прийомні та опікунські сім’ї;
  • патронатні родини;
  • дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ);
  • сім’ї в складних сімейний обставинах, зокрема, ті, що виховують дитину з інвалідністю;
  • будь-які сім’ї з дітьми, які потребують допомоги.

Також на лінію можуть звертатися спеціалісти:

  • соціальні працівники, фахівці соціальної роботи (ФСР);
  • працівники Служб у справах дітей (ССД);
  • працівники інших структур, які супроводжують сім’ї та опікуються дітьми в інтернатних закладах. 

Лінія підтримки працюватиме щоденно з 8.00 до 20.00

Телефонувати потрібно за такими номерами:

  • Київстар

+38067-567-98-45

+38096-990-54-50

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  • Lifecell

+38063-661-42-52

+38063-399-45-92

  • Vodafonе

+38095-327-15-21

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