Затяжні симптоми COVID-19 можуть зберігатися протягом 18 місяців. Дослідження

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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14 жовтня 2022

Затяжні симптоми COVID-19, які проявляються у пацієнтів через 12 місяців після хвороби, можуть зберігатися і через півтора роки. 

Про це свідчать результати дослідження, проведеного науковцями Університету Глазго у Шотландії і опублікованого в Nature Communications, пише Reuters.

У ньому взяли участь більше 33 тис. пацієнтів з позитивним COVID-тестом. Більшість з підгрупи у 197 осіб, які відчули на собі симптоматику хвороби, пройшли опитування через 12 місяців і 18 місяців. Виявилося, що затяжні симптоми були в обох часових точках.

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Зокрема, через 12 місяців серед цієї групи опитаних:

  • 11%  – не одужали,
  • 51% – одужали частково,
  • 39% – одужали повністю.
 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Показники через 18 місяців не змінилися.

Як зазначають дослідники, безсимптомні випадки не були пов'язані з затяжним перебігом COVID-19. Однак серед 31 486 опитаних осіб, які мали симптоми, майже половина повідомила про неповне одужання через 6-18 місяців.

Крім того, 3,7 тис. учасників дослідження з симптоматичним перебігом хвороби заповнили анкети двічі протягом року. Через шість місяців 8% повідомили про відсутність одужання, 47% – про часткове одужання і 45% – про повне одужання. За рік ці показники майже не змінилися: 8% повідомили про відсутність одужання, 46% – про часткове одужання і 46% – про повне одужання.

Водночас один із 20 пацієнтів з симптоматичним перебігом хвороби не повідомив про одужання й під час останнього спостереження – після 18 місяців. 

"Наше дослідження має важливе значення, оскільки воно доповнює наше розуміння затяжного перебігу COVID в загальній популяції, а не тільки у тих людей, які потребують госпіталізації з COVID-19", – наголошує керівниця дослідження Джилл Пелл.

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Результати дослідження також показали, що найбільш схильними до затяжного перебігу COVID-19 є:

  • пацієнти, які були госпіталізовані,
  • пацієнти літнього віку,
  • жінки,
  • соціально й економічно неблагополучні верства населення,
  • люди, які мають супутні захворювання.

Найбільш поширеними затяжними симптомами коронавірусу виявилися:

  • задишка,
  • біль у грудях,
  • прискорене серцебиття,
  • сплутаність свідомості і "туман в голові".

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Також науковці наголошують, що вакцинація проти COVID-19 захищає від деяких довгострокових симптомів. 

Нагадаємо, вчені з’ясували, чому важкий перебіг COVID-19 може спричиняти проблеми із судинами. 


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