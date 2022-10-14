Затяжні симптоми COVID-19 можуть зберігатися протягом 18 місяців. Дослідження

Затяжні симптоми COVID-19, які проявляються у пацієнтів через 12 місяців після хвороби, можуть зберігатися і через півтора роки.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного науковцями Університету Глазго у Шотландії і опублікованого в Nature Communications, пише Reuters.
У ньому взяли участь більше 33 тис. пацієнтів з позитивним COVID-тестом. Більшість з підгрупи у 197 осіб, які відчули на собі симптоматику хвороби, пройшли опитування через 12 місяців і 18 місяців. Виявилося, що затяжні симптоми були в обох часових точках.
Зокрема, через 12 місяців серед цієї групи опитаних:
- 11% – не одужали,
- 51% – одужали частково,
- 39% – одужали повністю.
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Показники через 18 місяців не змінилися.
Як зазначають дослідники, безсимптомні випадки не були пов'язані з затяжним перебігом COVID-19. Однак серед 31 486 опитаних осіб, які мали симптоми, майже половина повідомила про неповне одужання через 6-18 місяців.
Крім того, 3,7 тис. учасників дослідження з симптоматичним перебігом хвороби заповнили анкети двічі протягом року. Через шість місяців 8% повідомили про відсутність одужання, 47% – про часткове одужання і 45% – про повне одужання. За рік ці показники майже не змінилися: 8% повідомили про відсутність одужання, 46% – про часткове одужання і 46% – про повне одужання.
Водночас один із 20 пацієнтів з симптоматичним перебігом хвороби не повідомив про одужання й під час останнього спостереження – після 18 місяців.
"Наше дослідження має важливе значення, оскільки воно доповнює наше розуміння затяжного перебігу COVID в загальній популяції, а не тільки у тих людей, які потребують госпіталізації з COVID-19", – наголошує керівниця дослідження Джилл Пелл.
Результати дослідження також показали, що найбільш схильними до затяжного перебігу COVID-19 є:
- пацієнти, які були госпіталізовані,
- пацієнти літнього віку,
- жінки,
- соціально й економічно неблагополучні верства населення,
- люди, які мають супутні захворювання.
Найбільш поширеними затяжними симптомами коронавірусу виявилися:
- задишка,
- біль у грудях,
- прискорене серцебиття,
- сплутаність свідомості і "туман в голові".
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