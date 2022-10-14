Затяжні симптоми COVID-19 можуть зберігатися протягом 18 місяців. Дослідження

Затяжні симптоми COVID-19, які проявляються у пацієнтів через 12 місяців після хвороби, можуть зберігатися і через півтора роки.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного науковцями Університету Глазго у Шотландії і опублікованого в Nature Communications, пише Reuters.

У ньому взяли участь більше 33 тис. пацієнтів з позитивним COVID-тестом. Більшість з підгрупи у 197 осіб, які відчули на собі симптоматику хвороби, пройшли опитування через 12 місяців і 18 місяців. Виявилося, що затяжні симптоми були в обох часових точках.

Зокрема, через 12 місяців серед цієї групи опитаних:

11% – не одужали,

51% – одужали частково,

39% – одужали повністю.

Показники через 18 місяців не змінилися.

Як зазначають дослідники, безсимптомні випадки не були пов'язані з затяжним перебігом COVID-19. Однак серед 31 486 опитаних осіб, які мали симптоми, майже половина повідомила про неповне одужання через 6-18 місяців.

Крім того, 3,7 тис. учасників дослідження з симптоматичним перебігом хвороби заповнили анкети двічі протягом року. Через шість місяців 8% повідомили про відсутність одужання, 47% – про часткове одужання і 45% – про повне одужання. За рік ці показники майже не змінилися: 8% повідомили про відсутність одужання, 46% – про часткове одужання і 46% – про повне одужання.

Водночас один із 20 пацієнтів з симптоматичним перебігом хвороби не повідомив про одужання й під час останнього спостереження – після 18 місяців.

"Наше дослідження має важливе значення, оскільки воно доповнює наше розуміння затяжного перебігу COVID в загальній популяції, а не тільки у тих людей, які потребують госпіталізації з COVID-19", – наголошує керівниця дослідження Джилл Пелл.

Результати дослідження також показали, що найбільш схильними до затяжного перебігу COVID-19 є:

пацієнти, які були госпіталізовані,

пацієнти літнього віку,

жінки,

соціально й економічно неблагополучні верства населення,

люди, які мають супутні захворювання.

Найбільш поширеними затяжними симптомами коронавірусу виявилися:

задишка,

біль у грудях,

прискорене серцебиття,

сплутаність свідомості і "туман в голові".

Також науковці наголошують, що вакцинація проти COVID-19 захищає від деяких довгострокових симптомів.

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